Salomon Running Milano: green, solidale e... ripida!

Tre le prove in programma: la distanza-clou da venti chilometri (disponibile sia in formato agonistico che non competitivo), quella intermedia da quindici e quella d’ingresso da dieci chilometri. Nel parterre di partenza e arrivo presente Ilaria Cestonaro, Marketing Manager di Salomon Italia, title sponsor da sempre dell’evento. Alla dieci kappa entry level ha preso parte anche Martina Riva (Assessora allo Sport del Comune di Milano), che ha scelto SMR per fare il suo esordio assoluto in gara nella cornice - unica nel suo genere, occorre sottolinearlo - dell’evento di corsa su strada (ma non solo!) che attraversa la metropoli lombarda alla “spasmodica” ricerca dei suo angoli più verdi e più ripidi. Una vera e propria gara di corsa in natura ambientata nel cuore pulsante di Milano. Non a caso gli organizzatori definiscono l’evento SMR (e in particolare la sua prova più completa) come una gara di gravel running che alterna asfalto, strade bianche, prati e sentieri. Strada, trail e cross tutto in una volta e in continuo alternarsi tra di loro!