Se la corri te ne innamori: Madesimo Winter Trail... da batticuore

TRAILRUNNING

La veloce prova invernale è in programma l'ultima domenica di marzo nella località turistica dell'Alta Valle Spluga

© Madesimo Winter Trail È una vera e propria trilogia running multidisciplinare e trasversale alle stagioni quella che Madesimo e la Val Chiavenna offrono ai cultori della corsa sui sentieri, accompagnandoli lungo un itinerario… spazio-temporale che va dalle condizioni pienamente invernali alla piena estate, spaziando dalla corsa in montagna all’altissima intensità del mondo vertical, passando per la mezza maratona ad alta quota. Il primo appuntamento è già dietro l’angolo: Madesimo Winter Trail è in calendario domenica 26 marzo e regala la possibilità di collaudare in condizioni-gara un tracciato da ripetere (e per i più ambiziosi) allungare alle porte della stagione estiva con Madesimo Summer Trail. Non c’è due senza tre: il pretesto per tornare a Madesimo lo offre l’appuntamento Vertical della quarta domenica di luglio, con vista sulle a quel punto meritatissime vacanze!

Non è solo un modo di dire: "Se la corri te ne innamori!" Il claim di Madesimo Winter Trail trasmette immediatamente il carattere romantico ed al tempo stesso ad alta intensità "cardio" della prova, anzi del primo episodio della trilogia running di Madesimo: passione ma anche fatica, una questione di cuore!

Al confine tra la Lombardia e il cantone svizzero dei Grigioni c’è una realtà tutta da esplorare grazie alla corsa, incastonata tra le stupende vette delle Alpi Centrali, fino ai 2200 metri del Passo Spluga. Madesimo è pronta per mostrarsi nella sua incantevole bellezza ai trail runners con i tre appuntamenti del sistema Madesimo Trail, ideati dal Consorzio Turistico di Madesimo e organizzati da SSD Andromeda Sport.

MADESIMO WINTER TRAIL: domenica 26 marzo 2023

La stagione off road della Valchiavenna scatta puntualmente a Madesimo nel primo weekend di primavera con una prova dal tracciato “ad otto” che è anche un arrivederci all’inverno di nome e di fatto. Madesimo Winter Trail (nove chilometri per 300 m D+) parte dal centro del paese alle ore dieci in punto, per risalire subito ed in modo piuttosto diretto il fianco della montagna lungo la dorsale degli Andossi, regalando ai partecipanti i panorami della vallata e delle cime dei pizzi Tambò, Ferrè, Piani e Quadro.

Buona parte del dislivello si esaurisce lungo il primo anello, chiuso il quale inizia la picchiata (inizialmente piuttosto secca e “dritto per dritto”, poi più “appoggiata”) che, nel tratto conclusivo lungo la conca boschiva che fa da cornice al paese, oltrepassa lungo il suo bordo inferiore il Giardino Alpino Valcava.

Il passaggio sopra un caratteristico ponticello in pietra introduce il tratto finale di fondovalle (ma ancora piuttosto lungo) in falsopiano che alternando sentiero e mulattiera doppia la località di Macolini e poi - ormai su strada asfaltata, dando fondo alle ultime energie - riporta al campo-base di MWT e al traguardo, ai piedi del Pizzo Spadolazzo, al cospetto di un panorama straordinario, che spazia fino all’Alpe Motta.

MADESIMO SUMMER TRAIL: domenica 18 giugno 2023

Dall’inizio della sua primavera alla sua conclusione: domenica 18 giugno la Summer edition del trittico “Made in Madesimo” vedrà gli iscritti libri di scegliere tra le due prove del format dell'evento: prova “Short” da nove chilometri (450 m D+) e mezza maratona da 21 chilometri dal dislivello positivo quasi doppio (890 metri), entrambe al via dal centro del paese.

La prova “Short” si svilupperà sul plateau degli Andossi, con l’attraversamento dell’omonimo altopiano, correndo accanto alla suggestiva Chiesetta di San Rocco, fino a toccare quota 1930, per poi imboccare la discesa che riporta nel centro abitato, doppiando il Giardino Alpino Valcava.

Dopo i cinque chilometri iniziali, il percorso della gara Long si staccherà da quello della Short. Riconosciuta come qualificante all’UTMB® World Series (categoria 20 KM) e valida un punto ITRA (International Trail Running Association), la prova clou dell’evento di fine primavera avrà come caratteristica distintiva il passaggio sul perimetro della diga del Lago Montespluga, lungo il suo muraglione di coronamento, aperto esclusivamente per l’occasione. Al ritorno i runners costeggeranno il Lago Andossi (altrimenti detto delle Anatre), toccando i 2060 metri di quota, ritrovando poi nel tratto finale l’itinerario della gara corta.

Novità di quest’anno, Madesimo Summer Trail 21 KM entra a far parte della nuova National League di ITRA: lanciato ad inizio anno, il progetto intende promuovere la disciplina a livello nazionale e creare una sfida accessibile ad ogni runner. Calcolata nazione per nazione, la classifica del National League Project comprende tutti gli atleti che abbiano ottenuto punti ITRA in almeno tre eventi nello stesso Paese. Qualora ne fosse stato corso un numero maggiore, verranno selezionati i tre con il punteggio più alto secondo i parametri ITRA Index Score. A gennaio 2024 saranno annunciati i vincitori della prima edizione.

MADESIMO VERTICAL: domenica 23 luglio 2023

Per la terza ed ultima perla della propria collana-trail 2023, Madesimo apparecchia domenica 23 luglio un menu gourmet ai cultori della disciplina più intenda e bruciante della corsa in natura: quella del vertical. Madesimo Vertical-Memorial Silvio Gianera scatta dal fondovalle in località Macolini (quota 1692) per risalire il sentiero N595 in direzione del Rifugio Bertacchi (quota 2196 metri) in prossimità del Lago Emet. Un’ascesa da cinquecento metri di dislivello positivo nell’arco di tre soli chilometri, destinata a mettere a dura prova muscoli, fiato e forza di volontà dei verticalisti più agguerriti.

“Madesimo si conferma territorio perfetto per i runners che desiderano fare attività in alta quota. Nel 2022 gli appuntamenti di Madesimo Trail hanno riscosso grande successo e, forti delle possibilità che la nostra località offre, le tre tappe “running” tornano anche quest’anno per permettere ai trail runners di gareggiare all’interno di un territorio affascinante, che invita ad una competizione sana e sportiva”. (Francesca Cervieri-Direttore del Consorzio Turistico di Madesimo)

La trilogia running di Madesimo integra e completa a livello sovrastagionale un’offerta turistico-sportiva di primo livello. Il calendario di eventi e attività della Valle Spluga spazia nella stagione invernale dallo sci alpino (40 chilometri di piste) allo snowboard, dallo snowkite alle ciaspole, dalle motoslitte alle fat bike. La stagione estiva si svolge invece - per i più attivi - lungo un caleidoscopio di esperienze outdoor nel campo di bicicletta, arrampicata e trekking. Una palestra a cielo aperto, insomma. E poi ancora un territorio da esplorare anche alla scoperta del suo artigianato e delle sue specialità enogastronomiche, oltre che del suo ricco patrimonio architettonico e museale.

Per informazioni: https://madesimotrail.it

FB @madesimotrail - IG @madesimo_trail