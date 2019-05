SCOTT Ultra Trail del Mugello all'insegna dei Record

01/05/2019

Ore 6 partenza della ultra da 60km. Al via molti forti atleti che si contendono il titolo del Mugello. Al maschile partono staccandosi quasi subito dal gruppo Luca Carrara del team Salomon , detentore del record sul percorso, il giovane Riccardo Montani, nazionale Skyrunning del Team Salomon e il valdostano Franco Collè vincitore del Tor des Geants 2018 Team Hoka one one. Fino al 23 km il gruppetto di testa avanza rimane compatto alternandosi al guidare la testa della gara. E' in questo punto che Franco Collè cambia ritmo al ristoro di capanna Marcone staccando Carrara e Montani di 7 minuti, Anche se ci sono ancora 25 km da percorrere il finale di gara sembra già scritto. I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo.



Collè nei 5km successivi all’ultimo ristoro è costretto a ripetuti stop per problemi gastrointestinali, che lo portano al ritiro. Riccardo Montani si trova così a condurre la gara sempre inseguito da Luca Carrara. Il giovane Montani, consapevole di poter vincere e piazzare un record del percorso, spinge e chiude la corsa in 5:40 abbassando il record di 10 minuti. Secondo Luca Carrara che migliora il suo tempo, terzo in 6:11 Domenico Giosi del Parks Trail Promootion, chiudono il podio il giovanissimo Mirko Cocco Ambassador SCOTT Italia classe 1998 e Giulio Piana.



Al femminile bellissima battaglia tra la beniamina di casa e vincitrice di 2 edizioni Cristiana Follador Team La Sportiva e Cecilia Pedroni del Team Serim. Pedroni ci prova subito parte forte prendendo 2 minuti al primo controllo. Cristiana conosce bene il percorso e al passaggio del 35km recupera il gap con Cecilia. Grazie a questa azione la Follador, taglia il traguardo in 6:58 abbassando il proprio personale sul percorso. Seconda piazza per Cecilia, terza posizione a Giulia Gallo in 8h27



Anche la Mugello trail da 23km è stata combattutissima in particolare nella gara femminile dove ben tre sono le ragazze che hanno polverizzato il record del percorso.



Non tradisce le aspettative la fortissima skyrunner Denisa Dragomir del Team Serim che si porta in testa alla gara da subito e chiude il percorso con un tempo strepitoso di 2:12 arrivando quarta assoluta. Ci ha messo tutto il cuore l’atleta di casa Ginevra Cusseau che ha fatto una gara strepitosa e sempre al massimo, anche per lei un tempo alla portata di poche, 2:23, terza l’atleta Giulia Marchesoni che con le sue 2:28 sta sotto il record del percorso.



Al maschile Gabriele Pace Team Salomon fa il vuoto da subito, è consapevole che può far bene e spinge forte. Ad inseguirlo Jacopo Mantovani alla sua seconda presenza al Mugello e Roberto Gheduzzi. Gabriele dopo il ristoro i Diacci cambia marcia e taglia il traguardo in 2:01 segue Jacopo Mantovani in 2:10:19 con Gheduzzi ad una manciata di secondi.



Malgrado la giornata sia stata molto dura con pioggia freddo e grandine, gli atleti hanno tagliato il traguardo con un sorriso radioso testimoniando la spirito della SCOTT Ultra Trail del Mugello. La gara è inserita nel circuito Skyrunning Italy series e da un punteggio aumentato del 25%, i vincitori Sono Riccardo Montani e Cristiana Follador.