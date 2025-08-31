Napoli, è il giorno di Hojlund: visite mediche e firma sul contratto

Il sorriso di Rasmus Hojlund ha aperto la giornata romana dell'attaccante danese, arrivato ieri in Italia e che a partire dalla mattinata sta svolgendo le visite mediche prima di firmare il contratto col Napoli. L'acquisto che consentirà ad Antonio Conte di sopperire all'infortunio di Romelu Lukaku era stato chiuso venerdì sera con il Manchester United sula base di un prestito oneroso da 6 milioni di euro più un obbligo di riscatto da 44 milioni in caso di qualificazione dei partenopei alla prossima Champions League. Per gli inglesi prevista anche una percentuale del 5% sulla futura rivendita. Nell'accordo è presente una clausola da 85 milioni di euro.