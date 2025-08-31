Napoli, è il giorno di Hojlund: visite mediche e firma sul contratto

Operazione col Manchester United da 50 milioni di euro, nel contratto del danese anche una clausola da 85 milioni
Il sorriso di Rasmus Hojlund ha aperto la giornata romana dell'attaccante danese, arrivato ieri in Italia e che a partire dalla mattinata sta svolgendo le visite mediche prima di firmare il contratto col Napoli. L'acquisto che consentirà ad Antonio Conte di sopperire all'infortunio di Romelu Lukaku era stato chiuso venerdì sera con il Manchester United sula base di un prestito oneroso da 6 milioni di euro più un obbligo di riscatto da 44 milioni in caso di qualificazione dei partenopei alla prossima Champions League. Per gli inglesi prevista anche una percentuale del 5% sulla futura rivendita. Nell'accordo è presente una clausola da 85 milioni di euro.
L'ex Atalanta invece guadagnerà 5 milioni di euro più bonus fino al 2030, in deciso aumento rispetto ai 3,5 milioni che percepiva in Premier League.
Antonio Conte abbraccia quindi il sostituto di Romelu Lukaku, infortunatosi al muscolo della coscia sinistra e fuori almeno per i prossimi tre mesi. Rasmus Hojlund, 22enne attaccante danese, ha già calcato i campi del nostro campionato nella stagione 2022/2023 all'Atalanta: 9 gol in 32 presenze in Serie A, poi il passaggio al Manchester United per la maxi-cifra di 70 milioni di euro + bonus.
A Old Trafford, dopo una buona prima stagione con 17 gol totali tra campionato e coppe, una seconda annata in chiaroscuro (12 reti) e un rapporto con il nuovo tecnico Amorim mai sbocciato. Ora una nuova avventura alla corte di Conte e del Napoli, che ha superato l'offerta del Lipsia, inseritosi all'ultimo nella trattativa: ma la preferenza del danese sulla destinazione italiana ha prevalso.
