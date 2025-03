Schia Monte Caio Vota... Stefano, Broggi a maggioranza assoluta tra le donne

Successo in gara donne per la favorita d’obbligo Benedetta Broggi (Sport Project VCO) che è spuntata in perfetta solitudine dalle brume appenniniche, archiviando la pratica-vittoria in un’ora, 11 minuti e 27 secondi. La toprunner originaria di Novara (e residente a Pavia) ha completato la doppietta piemontese aperta da Vota in campo maschile, entrando di buon diritto nella top ten assoluta (settima). Secondo e terzo gradino del podio per altrettante esperte portacolori di ASD Pegarun: nell’ordine Elisa Pallini (a due minuti e 53 secondi da Broggi) e Monica Vagni con il tempo finale di un’ora. 16 minuti e 22 secondi. Top ten della classifica assoluta "di giustezza" (decima, appunto) per la lecchese Pallini, quindicesima su cinquanta finishers invece la bresciana Vagni. Top five donne sigillata da Giorgia Fascendini di Atletica Alto Lario ASD e da Alessia Pozzi (Valtellina Wine Trail - Trail Youth Team SCARPA).