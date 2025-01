Scaldagambe Winter Trail, l'inverno ha i chilometri contati!

Scalda le gambe ma anche il cuore: una bella notizia per i runners amanti della corsa in natura e smaniosi di entrare in azione. Al capolinea di una pausa di cinque anni (a conti fatti quattro edizioni cancellate), domenica 19 gennaio torna l’appuntamento con lo Scaldagambe Winter Trail di Carvico, in provincia di Bergamo. L’evento che inaugura il nuovo anno di gare sui sentieri bergamaschi punta a riprendere il… discorso da dove si era interrotto e in particolare a ritrovare il consenso “popolare” che lo aveva spinto fin quasi in prossimità di quota mille il numero degli iscritti ad un evento che per alcuni anni (in era pre-covid) ha letteralmente scaldato le gambe dei trail e degli skyrunners al via della stagione e in particolare in vita del suo “gemello diverso” di inizio primavera: la mitica Sky del Canto.