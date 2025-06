Immobile ha nostalgia dell'Italia: duello Milan-Fiorentina per riportarlo in Serie A

Sono due le squadre che stanno pensando di ingaggiare il 35enne attaccante, Scarpa d'Oro nel 2020, la Fiorentina e il Milan. La Viola sta cercando un vice-Kean (finito pericolosamente nel mirino dell'Al Qadsiah pronto a pagare la clausola di rescissione da 52 milioni di euro) e in questi giorni sta valutando Edin Dzeko e ha cominciato a sondare il terreno per l'ex Lazio. Reparto attaccanti ancora in alto mare anche per il nuovo Diavolo di Allegri: l'unica certezza è Santiago Gimenez e in casa rossonera si cercano almeno altri due rinforzi. Uno di questi potrebbe essere proprio Immobile, stimato dal nuovo allenatore, che andrebbe a ricoprire in rosa il ruolo di terza punta. Siamo ancora ai sondaggi o poco più, ma qualcosa sta bollendo in pentola e ci potrebbero essere novità nei prossimi giorni.