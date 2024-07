San Fermo Trail, undicesimo episodio all'orizzonte per la classica ferragostana

TRAILRUNNING

Locandina particolarmente ricca per l'unbdicesima edizione della classica bresciana della media Val Camonica

© Giada Simonetti Il conto alla rovescia è entrato nella sua fase più frenetica: sempre meno giorni al via di San Fermo Trail, sempre più attesa per la classica post-ferragostana organizzata sull’Altopiano del Sole (Prealpi Bresciane) da Evolution Team in stretta collaborazione con lo store “Fashion&Mountain” e con Scott Italia, main sponsor tecnico dell’evento la cui prova-clou è in programma domenica 18 agosto, preceduta al sabato dalla Family Run a fare da ricco e diversificato sottoclou all’insegna di gioco, gusto, condivisione e da una guest star d’eccezione: la forte alpinista altoatesina Tamara Lunger. Tornando alla prova domenicale, format e tracciato sono quelli di sempre: un anello offroad che ben si presta sia a chi si avvicina al mondo del trail running, sia all’agonista che potrà testare gambe e condizione su un percorso vario che alterna ripide salite a tratti da spingere, tecniche discese a strade bianche dove fare girare la gamba. Il tutto disegnato in uno scenario naturale punteggiato da scorci di rara bellezza.

© Marco Gulberti

Nato nel 2013 e messo in pausa solo nel 2020 dall’emergenza sanitaria mondiale, San Fermo Trail è una classica “fatta e finita” e al tempo stesso un ideale trampolino di lancio verso la seconda parte del calendario agonistico di toprunners e amatori della corsa sui sentieri. Idealmente uno snodo-chiave o meglio un “balcone” dal quale girarsi indietro per tirare le somme di quanto fatto da inizio primavera ma anche scrutare verso l’orizzonte per fissare nuovi e ambiziosi obiettivi per i mesi autunnali.

© Germano Fedriga

Teatro d'operazioni di San Fermo Trail sono l'Altopiano del Sole e le montagne circostanti. Borno occupa infatti una posizione sopraelevata rispetto al fondovalle principale della Val Camonica, lungo l'itinerario collega quest'ultima alla Val di Scalve. La fiche tecnica della prova prevede una traccia da 18 chilometri si sviluppo e 1261 metri di dislivello positivo.

© Germano Fedriga

Dalla suggestiva piazza San Giovanni Paolo II di Borno (quota 883 mslm) si sale fino a raggiungere il Rifugio San Fermo (1868 mslm). Da qui parte un traverso tecnico e panoramico (Sentiero Alto) di circa quattro chilometri che porta ai 1921 metri di quota del monte Arano. Dal GPM-gara inizia la discesa che tocca prima la conca di Varicla e il Rifugio Laeng (1769 mslm), poi il lago Lova che “lancia” la picchiata finale verso il traguardo di Borno.

© Marco Gulberti

Oltre al consolidato evento sportivo, il programma prevede eventi collaterali per i più piccoli e anche per chi non corre. Sabato 17 agosto (ore 15.00) ad alzare il sipario sarà la nona edizione della Family Run. Per i “campioni di domani” e le loro famiglie la gara non competitiva si svolgerà su un percorso ad anello tra le vie del paese e sarà degnamente conclusa da una ricca merenda, dalla premiazione di tutti i partecipanti e dallo schiuma-party ai piedi del palco. Nella seconda parte del pomeriggio consegna dei pacchi gara e dei pettorali presso il Palazzo Comunale di Piazza San Giovanni Paolo II, vero e proprio fulcro dell'evento.

© Marco Gulberti

Alle ore 21.00 di sabato in Piazza Giovanni Paolo II, da non perdere la serata di cultura e sport a titolo “Dialoghi con l’alpinista” che - dopo la fortunata prima edizione con ospite Simone Moro - vedrà sul palco l’alpinista altoatesina Tamara Lunger.

Domenica spazio all’evento-clou del fine settimana: il San Fermo Trail al via alle 09.00. Sede di partenza/arrivo come sempre Piazza Giovanni Paolo II con i suoi imponenti palazzi e il suo caloroso pubblico a fare da cornice alla gara.

Da ricordare che quest’anno il comitato organizzatore sosterrà un’iniziativa di solidarietà a favore della ricerca sostenendo la “Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica-Delegazione Franciacorta e Val Camonica”, devolvendo per ogni partecipante alla gara un euro della quota di iscrizione, all’insegna del motto solidale “Corri tu per chi non lo può fare…”

© Giada Simonetti

SAN FERMO TRAIL (carta d’identità)

Distanza : 18,26km

Dislivello : 1261 m

Quota minima : 883.8 mslm (Borno)

Quota massima : 1921.6 mslm (Monte Arano)

Record maschile : Marco Filosi (01h27m59s)

Record femminile: Beatrice Bianchi (01h45m22s)