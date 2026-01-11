Serie A: Lecce-Parma 1-2, vittoria in rimonta per i gialloblù. I pugliesi chiudono in 9

LA PARTITA

Camarda è out per un problema alla spalla: in attacco Di Francesco si affida a Stulic nel tridente con Banda e Pierotti. C'è Maleh con Ramadani e Kaba in mezzo al campo. In casa Parma Cuesta si affida a Pellegrino e Oristanio. Pronti via e gol lampo: dopo 50" lo firma Stulic, che raccoglie un assist dalla sinistra di Banda, si gira e di destro batte Corvi. Sorpresa dal gol a freddo, il Parma non si scuote: il Lecce amministra il vantaggio, con gli ospiti che non riescono a verticalizzare, non corre nessun pericolo a parte un tiro su palla inattiva di Valeri, bloccato con sicurezza da Falcone. Anzi, è la squadra di Di Francesco che va vicina al raddoppio: il tiro a giro di Maleh si stampa sul palo.



Parma più intraprendente al ritorno in campo ma sono ancora i padroni di casa ad andare vicini al gol, con Banda che si divora il 2-0 da buona posizione. Al 12' lo stesso Banda interviene a gamba tesa su Delprato: l'arbitro Marinelli lo ammonisce ma da successivo check Var estrae il cartellino rosso. L'attaccante dello Zambia esce in lacrime, consolato dai compagni di squadra. Spinge il Parma: Bernabé fa tremare la traversa con un tiro di sinistro da fuori area poi dal suo piede arriva il cross che provoca l'autogol di testa di Tiago Gabriel. E ancora il 10 gialloblù confeziona l'angolo perfetto su cui Pellegrino si fionda di testa e firma il sorpasso degli ospiti. Altro legno questa volta di Oristanio poi nel recupero altro rosso per il Lecce all'indirizzo di Gaspar, punito per un fallo di reazione. Tre punti d'oro per il Parma. Lecce sconfitto e decimato in vista del prossimo impegno.