Serie A: Lecce-Parma 1-2, vittoria in rimonta per i gialloblù. I pugliesi chiudono in 9

Vantaggio dei pugliesi dopo 50" con Stulic. A inizio ripresa Banda si fa espellere e rimonta degli emiliani. Nel recupero rosso anche a Gaspardi Antonella Pelosi
Il Parma ribalta il Lecce al Via del mare e conquista tre punti importanti in chiave salvezza. Per i pugliesi secondo ko consecutivo. E pensare che si era messa benissimo per la squadra di Di Francesco, in vantaggio dopo 50" grazie a Stulic. La gara cambia al 12' della ripresa, quando Banda si fa espellere per un brutto fallo su Delprato: in vantaggio di un uomo, prima gli ospiti pareggiano su autogol di Tiago Gabriel poi realizzano il gol vittoria con Pellegrino di testa su angolo di Bernabé. Nel recupero rosso anche a Gaspar per fallo di reazione.
LA PARTITA
Camarda è out per un problema alla spalla: in attacco Di Francesco si affida a Stulic nel tridente con Banda e Pierotti. C'è Maleh con Ramadani e Kaba in mezzo al campo. In casa Parma Cuesta si affida a Pellegrino e Oristanio. Pronti via e gol lampo: dopo 50" lo firma Stulic, che raccoglie un assist dalla sinistra di Banda, si gira e di destro batte Corvi. Sorpresa dal gol a freddo, il Parma non si scuote: il Lecce amministra il vantaggio, con gli ospiti che non riescono a verticalizzare, non corre nessun pericolo a parte un tiro su palla inattiva di Valeri, bloccato con sicurezza da Falcone. Anzi, è la squadra di Di Francesco che va vicina al raddoppio: il tiro a giro di Maleh si stampa sul palo.
Parma più intraprendente al ritorno in campo ma sono ancora i padroni di casa ad andare vicini al gol, con Banda che si divora il 2-0 da buona posizione. Al 12' lo stesso Banda interviene a gamba tesa su Delprato: l'arbitro Marinelli lo ammonisce ma da successivo check Var estrae il cartellino rosso. L'attaccante dello Zambia esce in lacrime, consolato dai compagni di squadra. Spinge il Parma: Bernabé fa tremare la traversa con un tiro di sinistro da fuori area poi dal suo piede arriva il cross che provoca l'autogol di testa di Tiago Gabriel. E ancora il 10 gialloblù confeziona l'angolo perfetto su cui Pellegrino si fionda di testa e firma il sorpasso degli ospiti. Altro legno questa volta di Oristanio poi nel recupero altro rosso per il Lecce all'indirizzo di Gaspar, punito per un fallo di reazione. Tre punti d'oro per il Parma. Lecce sconfitto e decimato in vista del prossimo impegno.
LE PAGELLE
Stulic 7 - Neanche il tempo di scaldarsi che trova la bella giocata per l'1-0. Gol illusorio.
Bernabé 7,5 - Un sinistro che si stampa sulla traversa poi dai suoi piedi parte il pallone che Thiago Gabriel spedisce nella sua porta e l'angolo del 2-1. Determinante.
Pellegrino 7 - Il marchio di fabbrica non si smentisce: altro colpo di testa vincente.
Banda 4 - Un fallaccio su Delprato costringe il Lecce in 10 per più di mezz'ora nella ripresa e condiziona la gara.
Gaspar 4 - Rifila un calcione a Pellegrino a gioco fermo e viene cacciato dal direttore di gara. Esce dal campo protestando.
Tiago Gabriel 5 - Sfortunato e goffo sulla deviazione di testa che spiazza Falcone e rimette il Parma in partita.
IL TABELLINO
Lecce-Parma 1-2
Lecce (4-3-3): Falcone 6; Veiga 5, Gaspar 4, Tiago Gabriel 5, Ndaba 5 (33' st Sottil sv); Maleh 6 (33' st Gandelman sv), Ramadani 5,5 (33' st Coulibaly sv), Kaba 6; Banda 4, Stulic 6,5 (20' st Gallo 5,5), Pierotti 5 (9' st N'Dri 6). A disposizione: Samooja, Bleve, Siebert, Sala, Pérez, Helgason , Kouassi, Gorter, Marchwiński. All.: Di Francesco 5,5.
Parma (4-3-2-1): Corvi 6; Delprato 6, Circati 6, Valenti 5,5, Valeri 5; Bernabé 7,5 (36' st Ordonez sv), Keita 5,5 (18' st Estevez 6), Sorensen 6; Oristanio 6 (40' st. Britschgi sv), Ondrejka 6 (35' st Benedyczak sv); Pellegrino 7. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo. All.: Cuesta 7.
Arbitro: Marinelli
Marcatori: 1' Stulic (L), 19' st aut. Thiago Gabriel, 28' st Pellegrino (P)
Ammoniti: Pierotti, Ramadani, Kaba (L), Delprato (P)
Espulsi: 12 st Banda (L) per comportamento falloso, 48' st Gaspar (L) per fallo di reazione
LE STATISTICHE DI LECCE-PARMA
Parma è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime quattro trasferte di campionato (3V, 1N), oltre ad essere andato a segno per cinque match esterni di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 2021 (serie di sei in quel caso).
Mateo Pellegrino (sei gol in questo campionato) è diventato soltanto il secondo giocatore argentino a realizzare più di cinque reti in una singola stagione di Serie A con la maglia del Parma, dopo Hernán Crespo, che ci riuscì in cinque occasioni: 12 nel 1996/97 e nel 1997/98, 16 nel 1998/99, 22 nel 1999/00 e nove nel 2010/11.
Il gol di Nikola Štulić è solo il terzo segnato dal Lecce entro il primo minuto di gioco di un match di Serie A, dopo quello di Juan Alberto Barbas contro l'Atalanta il 5 febbraio 1989 e quello di Guillermo Giacomazzi il 23 dicembre 2001 contro l'Udinese.
Per la prima volta dal 25 maggio scorso contro l’Atalanta, il Parma ha vinto un match di Serie A dopo essere andato sotto nel punteggio (3-2 esterno in quel caso).
Mateo Pellegrino è il giocatore che ha segnato più gol di testa in questa Serie A: tre, sui sei realizzati in totale dal classe 2001 nel torneo in corso (50%). Più in generale, nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 solo Vedat Muriqi (quattro) vanta più reti con questo fondamentale e solo Raúl Jiménez (60%) ne ha realizzate di più in percentuale in gioco aereo.
Il Parma ha beneficiato di un'autorete in un match di Serie A per la prima volta da quella di Matteo Darmian contro l'Inter, il 6 dicembre 2024 contro l'Inter. Inoltre, due degli ultimi tre autogol a favore del Parma nel massimo campionati sono arrivati contro il Lecce: quello di Fabio Lucioni il 2 agosto 2020 e quella di Tiago Gabriel nel match odierno.
Dall'inizio della passata stagione, solo l'Udinese (sei) ha subito più autoreti rispetto al Lecce (quattro, al pari del Genoa) in Serie A.
Con l'assist per Mateo Pellegrino nel match odierno, Adrián Bernabé è salito a quota tre partecipazioni attive in questa Serie A (2G+1A): già un coinvolgimento al gol in più rispetto a tutti quelli registrati nell'intera passata stagione (1G+1A).
Il gol di Nikola Štulić è solo il secondo subito dal Parma entro il primo minuto di gioco di una partita di Serie A, dopo l'autorete di Luigi Apolloni nella sfida contro la Fiorentina del 19 gennaio 1992.
Dopo 0'50'' Nikola Štulić ha segnato il secondo gol più veloce da inizio partita in questa Serie A, dopo quello di Adrián Bernabé contro il Bologna il 2 novembre scorso (0'13'').
Entrambe le reti di Nikola Štulić in questa Serie A sono arrivate su assist di Lameck Banda (contro il Pisa il 12 dicembre scorso e nel match odierno conro il Parma). Solo nel 2023/24 l'esterno zambiano ha servito più passaggi vincenti in una singola edizione del massimo campionato italiano (quattro).
Con l'assist servito a Nikola Štulić, sono salite a quattro le partecipazioni attive di Lameck Banda in questa Serie A (2G+2A), tutte arrivate nelle ultime sei sfide, dopo che il classe 2001 non era stato coinvolto in nessuna marcatura nelle sue precedenti 16 presenze nel torneo.
Il Lecce ha ricevuto due rossi diretti in un singolo match di Serie A (Lameck Banda e Kialonda Gaspar) per la prima volta dal 22 febbraio 1998 contro il Bari.