Europei Volley, Bottolo verso Italia-Repubblica Ceca: "Buone sensazioni"

Dopo aver giocato e vinto le prime tre partite della Pool A dei Campionati Europei, per la Nazionale maschile oggi è giornata di riposo dalle gare. Conquistato l'aritmetico passaggio agli ottavi di finale, gli azzurri alzeranno ancora di più il grado di attenzione in vista delle prossime, importantissime, due sfide contro la Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e la Slovenia (17 settembre, ore 21.05). Nella mattinata odierna si è svolto il media meeting con i giornalisti, mentre nel pomeriggio è prevista una sessione di allenamento pesi, seguita da un successivo allenamento con la palla, per preparare al meglio la delicata sfida di domani contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto due vittorie contro Svezia (3-2) e Grecia (3-1).