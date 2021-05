Run for the Oceans: di nuovo al via la corsa globale contro l'inquinamento causato dalla plastica

ADIDAS

Per ogni KM percorso attraverso l’app adidas Running fra il 28 maggio e l’8 giugno, adidas x Parley rimuoverà l’equivalente del peso di 10 bottiglie di plastica dalle spiagge, fino a 250.000 KG

adidas fa appello al potere dello sport per innescare un cambiamento positivo e invita ancora una volta il mondo intero a unirsi e correre la Run for the Oceans. Dal 28 maggio all’8 giugno, la partnership adidas x Parley organizza per la quarta volta l’evento Run for the Oceans, rinnovando il proprio impegno a ridurre i preoccupanti livelli di inquinamento che la plastica sta causando nei mari del pianeta. Dal 2015, adidas ha realizzato oltre 30 milioni di paia di scarpe in Parley Ocean Plastic, un materiale ricavato dai rifiuti raccolti sulle spiagge e nelle zone costiere prima che potessero contaminare gli oceani. Nonostante gli importanti progressi compiuti verso un futuro più sostenibile, la lotta contro l’inquinamento marino da plastica è ancora lunga.

Con Run for the Oceans anche la comunità dei runner può fare la differenza: per ogni chilometro percorso fra il 28 maggio e l’8 giugno e registrato dall’app adidas Running, adidas e Parley raccoglieranno da spiagge, isole remote e litorali l’equivalente in peso di 10 bottiglie di plastica, fino un massimo di 250.000 KG di rifiuti.

Alberto Uncini Manganelli, GM Running & Credibility Sports di adidas, ha dichiarato: “In qualità sia di brand globale che di cittadini del mondo, abbiamo il dovere di fare la nostra parte per salvaguardare gli oceani e il pianeta. Dobbiamo mettere in campo le nostre piattaforme, i nostri prodotti e la nostra voce non solo per sensibilizzare il pubblico, ma anche per compiere gesti concreti. Se non facciamo qualcosa subito, fra soli 30 anni le acque della Terra conterranno più rifiuti che pesci. E l’unico modo per impedirlo è unire le forze e collaborare”.

Ad oggi, grazie a Run for the Oceans, adidas e Parley hanno riunito oltre 3 milioni di runner da ogni parte del globo, totalizzando 25,5 milioni di km e raccogliendo 2,5 milioni di dollari per finanziare le iniziative e i programmi educativi promossi da Parley per contrastare l’inquinamento marino da plastica. Nel 2019, 92 scuole hanno partecipato al programma: adesso sono hub educativi e punti di intercettazione della plastica per la comunità locale. 70.000 bambini e le loro famiglie hanno preso parte al programma.

Cyrill Gutsch, CEO e fondatore di Parley, ha commentato: “Run for the Oceans è molto più di una corsa o una campagna di sensibilizzazione: è diventata una piattaforma influente, in grado di ispirare e responsabilizzare milioni di persone in tutto il mondo e unirle nel comune obiettivo di difendere gli oceani attraverso lo sport. È un modo per sostenere il movimento di Parley con... il movimento, quello vero. Allo stesso modo, adidas per noi è molto più di un partner: è il nostro alleato, un parente stretto che abbiamo fortemente voluto al nostro fianco per dimostrare che l’industria può essere la chiave per sviluppare e implementare su vasta scala soluzioni concrete alle problematiche ambientali sempre più gravi con cui dobbiamo fare i conti. Siamo fermamente convinti che la collaborazione, la creatività e le innovazioni eco-friendly siano la formula vincente per salvare gli oceani e porre fine all’inquinamento da plastica che sta mettendo a rischio la natura, la nostra salute e il nostro futuro. Chiunque prenderà parte alla corsa ci aiuterà a portare avanti questo progetto”.

Questo in realtà è solo il primo step dell’iniziativa globale. Come annunciato da adidas nell’ambito della strategia “Own the Game” a marzo 2021, Run For The Oceans si svilupperà ulteriormente per creare uno spazio fisico e digitale ancora più condiviso e inclusivo. Entro il 2025, adidas punta a riunire 40 milioni di partecipanti.

Per aderire alla Run for the Oceans, che si terrà fra il 28 maggio e l’8 giugno prossimi, è sufficiente iscriversi e registrare le sessioni di corsa sull’app adidas Running. Per ogni chilometro percorso, adidas raccoglierà l’equivalente in peso di 10 bottiglie di plastica, fino a un massimo di 250.000 KG. Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, la pagina dedicata è: adidas.com/runfortheoceans.