Pilar Fogliati e la love story con Paratici: "20 anni di differenza? Non me ne frega niente"
Le prime parole dell'attrice sulla relazione col ds della Fiorentina
"Dico la verità: non me ne frega niente. È una cosa bella e vera". Pilar Fogliati parla per la prima volta al settimanale F della sua relazione con Fabio Paratici, vent'anni più grande di lei, e spiega che della differenza di età non le interessa ("Ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi piace molto") e che non è una novità per lei: "Quello prima, in realtà, aveva solo sei anni più di me", ha confidato con riferimento al manager Severiano Recchi. "Quello prima ancora in effetti era parecchio più grande", cioè il collega Claudio Gioè.
L'attrice romana ha raccontato anche come è nata la scintilla con il ds della Fiorentina: "L'ho conosciuto a una banalissima cena di amici con amici per amici. Quelle che chiamo le 'cene contaminate' con persone di giri diversi. Che sono quelle che mi divertono, le trovo più stimolanti".