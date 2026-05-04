Pilar Fogliati e la love story con Paratici: "20 anni di differenza? Non me ne frega niente"

"Dico la verità: non me ne frega niente. È una cosa bella e vera". Pilar Fogliati parla per la prima volta al settimanale F della sua relazione con Fabio Paratici, vent'anni più grande di lei, e spiega che della differenza di età non le interessa ("Ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi piace molto") e che non è una novità per lei: "Quello prima, in realtà, aveva solo sei anni più di me", ha confidato con riferimento al manager Severiano Recchi. "Quello prima ancora in effetti era parecchio più grande", cioè il collega Claudio Gioè.