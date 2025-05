Rossignol Vezor, la Formula Uno della corsa in natura

Rosse come una Ferrari, gommate come una monoposto di Formula Uno: massima aderenza per elevata trazione e performance al top. In più, una calzata precisa al millimetro, come deve essere la “sistemazione” di un pilota dentro una monoposto da Gran Premio e lacci che bloccano il piede come le cinture di sicurezza: precisione assoluta ma equamente distribuita, senza il rischio di fastidiosi e soprattutto dolorosi inconvenienti. Con Rossignol Vezor la montagna non ha più confini: così recita il claim del brand francese per la scarpa top di gamma della prima collezione di Rossignol per il trail running punta su prestazioni, cushioning e aderenza firmata Soles by Michelin. Montagna senza confini, tanto da diventare… una pista? Beh, non esageriamo! Però la sensazione, “montando” le Vezor per un test agonistico, ci fa sentire piloti di Formula Uno che lasciano la corsia box per lanciarci in pista appunto. Sarà il colore, sarà il logo Michelin, sarà il senso di sicurezza (di più: saldezza!) trasmesso come detto poco sopra da un’allacciatura che abbiamo trovato praticamente inimitabile.