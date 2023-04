Quattro per uno: dal Vertical alla Ultra, Malcesine Baldo Trail su misura per ogni ambizione

TRAILRUNNING

La seconda edizione della prova in provincia di Verona offre ai praticanti della corsa sui sentieri un'ampia possibilità di scelta

© Maurizio Torri Veste tutti, va su tutto! Short, Medium, Ultra e Vertical: un trail...di sartoria, tagliato su misura per le ambizioni dei più competitivi e per le possibilità di tutti, neofiti compresi. Stiamo parlando di ASICS Malcesine Baldo Trail, in programma sulla sponda veneta del Lago di Garda nel primo fine settimana del mese di maggio. La campagna-iscrizioni ha imboccato la retta finale ma c'è ancora spazio per la... volata e per aggiudicarsi un pettorale in vista di un appuntamento che - ancora giovane - ha le carte in regola per diventare una classica di primavera inoltrata.

Pettorali ancora disponibili per i cacciatori di medaglie sulle quattro distanze di ASICS Malcesine Baldo Trail, l’happening internazionale dell’Alto Garda in programma da venerdì 5 a domenica 7 maggio sulle montagne di confine tra il Veneto e il Trentino-Alto Adige. Confermate le quattro le distanze previste sui sentieri di Malcesine, Brentonico, Avio. Rispetto allo scorso anno però lo staff di VRM TEAM Asd ha però introdotto alcune migliorie quali pasta party in zona arrivo, docce post gara e happy hour con musica dal vivo dalle 18 alle 20 di sabato con Birra Monte Baldo (ogni birra una in omaggio).

Ampia scelta per distanze e tipologia di gara, terreno di gara impegnativo, panorami mozzafiato tra lago e montagna, un terzo tempo da leccarsi e baffi. Last but not least, per chi ha l'agonismo nel sangue e brucia di spirito competitivo, un parterre di top runners con i quali provare a misurarsi. ASICS Malcesine Baldo Trail ha tutto per accattivarsi le simpatie di trailrunners prevedibilmente in arrivo da tutta l'Italia Settentrionale e non solo. Per via della sua collocazione geografica, Malcesine è infatti suscettibile di suscitare più di un pensierino da parte degli appassionati di corsa sui sentieri del bacino mitteleuropeo, come d'altra parte testimoniano in modo piuttosto significativo le classifiche della prima edizione, anche e soprattutto nelle posizioni che contano.

Sfogliando una lista partenti ancora "work in progress" balzano subito all’occhio i nomi di Luca Carrara, Francesco Lorenzi e Georg Piazza sulla prova-clou da 50 chilometri. Se i primi due sono stati grandi protagonisti della prima edizione - piazzandosi rispettivamente al primo e al secondo posto della Ultra - l’altoatesino sarà invece all’esordio su questo percorso “vista lago” dall’elevato tasso adrenalinico.

Graditissimo ritorno anche sulla 24 chilometri per il bergamasco Sergio Bonaldi che lo scorso anno siglò a Malcesine una storica doppietta vincendo gara vertical il venerdì e quella sulla distanza intermedia il sabato mattina! Impresa peraltro riuscita anche all'azzurra Alessia Scaini (Vertical e Short) e sfiorata da Armin Larch, primo nella Short, secondo nel Vertical. Questi sono solo alcuni dei sicuri protagonisti di quello che si annuncia un grande fine settimana di sport e divertimento sulle sponde del Lago di Garda ma soprattutto sulle montagne che lo racchiudono.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://malcesinebaldotrail.run/

L’EVENTO IN PILLOLE

VERTICAL: è la gara che apre il programma di ASICS MBT 2023. Prova di sola ascesa sulla classica misura del chilometro verticale. La partenza è dalla stazione di mezzo della Funivia del Monte Baldo. L’arrivo è in vetta alla stazione di arrivo, con vista mozzafiato sullo specchio d'acqua del Benaco. Grazie alla Funivia del Monte Baldo gli spettatori possono spostarsi dalla partenza all’arrivo e gli atleti potranno tornare comodamente in paese dopo la gara.

Nel 2022 ad imporsi tra gli uomini è stato Sergio Bonaldi davanti ad Armin Larch e Luca Binelli. Vittoria dell'atleta azzurra Alessia Scaini tra le donne, oltretutto agevolmente nella top ten della classifica assoluta: ottava. Con lei sul podio only-up Martina Falchetti e Maria Pia Chemello.

Dislivello positivo: 1000 metri D+

Sviluppo: Km 03,900

Tempo massimo: 02 ore

Quota massima: 1790 metri slm

Partenza: venerdì 5 maggio h. 14.30

ULTRA: partenza e arrivo dal paese di Malcesine con passaggio in quota alla stazione della Funivia. Il percorso è disegnato su sentieri di montagna molto panoramici che attraversano il Parco Naturale Locale del Monte Baldo nei Comuni di Avio e Brentonico.

Un anno fa la vittoria tra gli uomini è andata all'esperto Luca Carrara, seguito sul traguardo da Francesco Lorenzi e Matteo Bolis. Firma d'autore anche al femminile con la specialista delle ultradistanze Marta Poretti prima a raggiungere il traguardo (venticinquesima del ranking generale) davanti Barbara Giacomuzzi e Irene Zamboni.

Distanza: KM 50,000 (3 punti ITRA)

Dislivello positivo: 3355 metri D+

Tempo massimo: 12 ore

Quota massima: 2079 metri slm

Partenza: sabato 6 maggio h. 07.30

MEDIUM: partenza e arrivo dal paese di Malcesine con passaggio in quota alla stazione della Funivia. La prima parte di gara ripercorre il tracciato della Ultra, completamento dei km in quota e discesa verso il paese.

Dodici mesi fa la prova ha fatto registrare il bis di Bonaldi (a poche ore dal successo vertical) davanti a Mattia Tanara e all'olandese Tom Arent Van De Plassche, mentre la forte scialpinista austriaca Stephanie Kroell la spuntò tra le donne (dodicesima assoluta), sul gradino più alto di un podio completato in quest'ordine dalle nostre Edeltraud Thaler e Gaia Signorini.

Distanza: Km 24,000 (2 punti ITRA)

Dislivello positivo: 1994 metri D+

Tempo massimo: 05 ore

Quota massima: 1756 metri

Partenza: sabato 6 maggio h. 08.30

SHORT: è la prova d'ingresso che... chiude il programma della seconda edizione dell'evento MBT domenica mattina. Partenza e arrivo dal paese di Malcesine. Il percorso si svolge prevalentemente su sentieri e strade sterrate a mezza costa, l'arrivo, mentre la parte finale è sul lungolago.

A vincere la prima edizione nel trail corto Armin Larch davanti a Daniel Vinco e Diego Bazzoli, mentre al femminile Alessia Scaini riuscì come detto ad imitare l'uno-due di Bonaldi, nel suo caso però abbinando il successo nella Short (addirittura quinta della classifica generale!) a quello nel vertical. Bonaldi chiuse invece con il primo posto nella Medium la doppietta aperta nel chilometro vertical del giorno prima.

Distanza: Km 16,000 (1 punto ITRA)

Dislivello positivo: 1185 metri D+

Tempo massimo: 03 ore

Quota massima: 534 metri slm

Partenza: domenica 7 maggio h. 10.00