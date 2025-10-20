Pronostico rispettato: Morissolo Vertikal, Thedy e Broggi campioni italiani FISky

Tra le donne dominio di Benedetta Broggi (Sport Project VCO) che ha completato l'ascesa in 47 minuti, 20 secondi e 12 centesimi. Secondo posto scratch per la forte verticalista elvetica Paola Stampanoni (ovviamente fuori classifica per quanto riguarda la prova "scudettata") a 28 secondi dalla neocampionessa italiana. Secondo gradino del podio tricolore quindi per Martina Brambilla (Team Pasturo ASD) ad un minuto e tre secondi dalla inarrivabile Broggi. A completare il podio stesso Martina Pozzi (GS Mario Corti 1959), giovane promessa già protagonista nel panorama internazionale. Per la cronaca, Benedetta Broggi ha scalato (è il caso di dirlo) fino alla diciottesima casella una classifica assoluta da 272 effettivi.