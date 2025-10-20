Pronostico rispettato: Morissolo Vertikal, Thedy e Broggi campioni italiani FISky

Tutto come da programma nella prova unica valida per l'assegnazione dello scudetto tricolore only up.di Stefano Gatti
© Giuseppe Cerutti/Ufficio Stampa FISky
Al capolinea di una stagione da entambi dominata, non potevano che essere Danel Thedy e Benedetta Broggi i nuovi campioni italiani vertical FISky (Federazione Italiana SkyrunniNg). Ad incoronare il forte verticalista di Gressoney (Aosta) e la sua collega piemontese trapiantata a Pavia è stato il durissimo Morissolo Vertikal di Cannero Riviera (Verbania) di domenica 19 ottobre.
Ben 323 atleti al via sui due percorsi proposti da ASD Cannero Riviera, con una presenza giovanile significativa che testimonia l’ottimo stato di salute dello skyrunning verticale italiano. Il tracciato tricolore da 3,9 chilometri per 1070 m di dislivello positivo sulla sponda piemontese del Lago Maggiore ha confermato la sua fama di vero vertical skyrace, alternando una prima parte più corribile a tratti tecnici con brevi passaggi attrezzati (I grado UIAA con catene) e un durissimo "muro” finale che ha messo alla prova anche gli atleti più preparati.
© Giuseppe Cerutti/Ufficio Stampa FISky
Nella gara maschile Daniel Thedy (Outdoor With Us/Kailas Fuga) ha conquistato il titolo e il nuovo record del tracciato con un tempo di 37 minuti, 58 secondi e 46 centesimi, abbassando il precedente primato di Marcello Ugazio (Sport Project VCO/Team SCARPA), quest’anno secondo a quarantadue secondi dal neocampione italiano, nonostante un miglioramento di quasi un minuto sulla sua stessa prestazione. Terzo gradino del podio per Luca Lafranconi (ASD Falchi Lecco) con il tempo finale di 42 minuti, 20 secodi e 47 centesimi.
© Giuseppe Cerutti/Ufficio Stampa FISky
Tra le donne dominio di Benedetta Broggi (Sport Project VCO) che ha completato l'ascesa in 47 minuti, 20 secondi e 12 centesimi. Secondo posto scratch per la forte verticalista elvetica Paola Stampanoni (ovviamente fuori classifica per quanto riguarda la prova "scudettata") a 28 secondi dalla neocampionessa italiana. Secondo gradino del podio tricolore quindi per Martina Brambilla (Team Pasturo ASD) ad un minuto e tre secondi dalla inarrivabile Broggi. A completare il podio stesso Martina Pozzi (GS Mario Corti 1959), giovane promessa già protagonista nel panorama internazionale. Per la cronaca, Benedetta Broggi ha scalato (è il caso di dirlo) fino alla diciottesima casella una classifica assoluta da 272 effettivi.
© Giuseppe Cerutti/Ufficio Stampa FISky
Vincitori di categoria Campionato Italiano Vertical:
U23: M Peter Bettoli (SPORT PROJECT VCO) F Martina Pozzi (GRUPPO SPORTIVO MARIO CORTI 1959)
SENIOR: M Daniel Thedy (OUTDOOR WITH US)/F Benedetta Broggi (SPORT PROJECT VCO)
MASTER 40: M Manuel Da Col (SKYRUNNING ADVENTURE)/F Silvia Longo (ALTITUDE SKYRUNNING TEAM)
MASTER 45: M Luca Albini (ATLETICA PIDAGGIA 1528)/F Angela Serena (ASD PEGARUN)
MASTER 50: M Saverio Ottolini (ALTITUDE SKYRUNNING TEAM)/F Susanna Serafini (100% ANIMA TRAIL)
MASTER 55: M Piero Rizzi (ASD GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE ATLETICA)/F Maria Cristina Guzzi (ATLETICA 3V)
MASTER 60: M Marco Rusconi (GRUPPO SPORTIVO MARIO CORTI 1959)/F Martina Plavan (A.S.D. BAUDENASCA)
MASTER 65: M Elio Zilioli (MISSULTEAM COMO ASD)
Morissolo Vertikal è stato anche penultima tappa della Coppa Italia Giovani 2025 supported by MICO,disputata su un percorso con parametri ridotti di due chilometri per 570 m D+, preludio alla grande finale in programma domenica 2 novembre a Villeneuve (provincia di Aosta) con il VTV Vertical Tube Villeneuve, dove verranno assegnati anche gli ultimi titoli italiani di stagione nel Campionato Vertical YOUTH A e B e punti decisivi per le classifiche finali di Coppa Italia Giovani e del circuito CRAZY Vertical Italy Cup 2025.