Premana, dove corrono i campioni: appuntamento a fine luglio per il Giir di Mont  

MOUNTAIN RUNNING

La classica che tocca tutti gli alpeggi intorno al paesino della Valsassina ritorna in calendario dopo tre anni ed apre la... corsa alle iscrizioni.

di

Stefano Gatti

Nel panorama della corsa in montagna pochi appuntamenti possono contare sul fascino, la risonanza internazionale ed il contenuto tecnico del Giir di Mont di Premana. Dopo due anni di sosta forzata, la ventottesima edizione della grande classica lecchese è in calendario per l’ultimo weekend di luglio ma la prima data-chiave è quella di sabato 9 aprile, giorni di apertura ufficiale delle iscrizioni per la storica prova che tocca tutti gli alpeggi di Premana appunto. Un evento che quest'anno raddoppia la propria offerta, chiamando ancora una volta a raccolta in Valsassina (o meglio in alta Valvarrone) l'élite mondiale della corsa in montagna. Per quella che però - si badi bene - è molto più di una gara di altissimo livello. Giir di Mont

La sostanza ed il senso del ricco weekend premanese di mezza estate vanno infatti ben oltre la performance dei top runners, le classifica e le coppe consegnate ai vincitori, sconfinando nell'happening sportivo che coinvolge (anzi rende protagonista) un'intera valle ed i suoi abitanti, contagiando ogni volta chi arriva da fuori, da lontano: da tutta Italia, da tutta Europe ed anche oltre. Come è facile scoprire andando a scorrere - lo facciamo per voi poco più avanti in queste righe - il ricchissimo albo d'oro del Giir!

Si parte a tutto gas sabato 30 luglio con la new entry del programma: Giir di Mont Uphill. Una traccia tutta in salita per gli specialisti italiani ed internazionali. Già perché la Uphill si presenta alla grande al suo esordio: sia come prova di campionato italiano di corsa in montagna per la specialità “only up”, sia come tappa della Valsir® WMRA World Cup per la specialità “Short Uphill”. Il tracciato di gara sale dalla zona industriale in località Giabbio e - passando per l’abitato di Premana - culmina all’Alpe Solino, offrendo una sfida di altissimo livello nell’immancabile cornice del pubblico locale (e non solo!), ancor più concentrato del solito, lungo i nove chilometri del tracciato. Un’occasione unica per tutti gli atleti, quella di regalarsi l’emozione di partecipare ad una gara veloce ma di livello assoluto, confrontandosi con i migliori specialisti. L’evento infatti è aperto a tutti i tesserati Fidal/Runcard, come del resto tutte le gare della kermesse di fine luglio.

Nel pomeriggio di sabato a prendersi la scena sarà la Piazza della Chiesa di Premana che - trasformata come di consueto nel parterre dell’evento clou - ospiterà la cerimonia di premiazione. Quella che, nella prima metà degli anni Sessanta, nel 1989 e poi con continuità dal 1999 in avanti, ha visto protagonisti campioni come Mario Poletti, Fabio Meraldi, Fabio Bonfanti, Ricardo Mejia, Petro Mamu e Kilian Jornet, quest'ultimo recordman del Giir con cinque vittorie: una in più di Bonfanti, due in più di Poletti. Nell'albo d'oro femminile invece le nostre Daniela Gilardi, Silvia Serafini, Giovanna Cavalli, Manuela Brizio e Silvia Rampazzo hanno risposto a suon di successi alle campionesse giunte a Premana dall'estero: Stephanie Jimenez ed Emelie Forsberg, Laetitia Roux e Denisa Dragomir, solo per citarne alcune!

La giornata d’apertura del fine settimana non finisce qui con la prova Uphill, perché qualche minuto più tardi partirà la seconda competizione: il Giir di Mont Young. Confermata dopo la prima edizione del 2019, la prova è riservata ai nati tra il 2005 e 2012 ed ha l’obiettivo di dare la possibilità ai giovani atleti di assaggiare l’atmosfera del Giir di Mont dei “grandi”, in attesa di poterlo vivere un giorno da protagonisti. I ragazzi saranno poi premiati dai top runners della gara regina del programma, in una serata di festa che si protrarrà fino a notte fonda.

Organizzatori e atleti non potranno però fare le ore piccole, visto che l’indomani mattina scatterà la partenza del Giir di Mont (32 chilometri) e della sua versione da 18 chilometri. La prova lunga (2400 metri di dislivello positivo) si snoda sui verdi pendii premanesi toccando i tredici alpeggi (i “Mont”, appunto) che circondano il paese. Quest’anno il trofeo Banca della Valsassina, destinato al vincitore, sarà ancor più ambito, visto che l’evento entra a far parte della Valsir® WMRA World Cup per la specialità “Long Distance”. L’etichetta mondiale torna per rendere ancora più speciale la gara che più di ogni altra dà la possibilità di assaporare il calore del pubblico della valle, pronto a dare energia a tutti gli atleti, spingendoli oltre i propri limiti per raggiungere il traguardo che, come ogni anno, sarà ricordato per il tifo da stadio.

Per quanto riguarda il recente passato, sulle montagne che fanno da corona a Premana risuonano ancora gli echi della straordinaria edizione di cinque anni fa, quando il Giir di Mont ospitò i Campionati del Mondo di corsa in montagna. Tre anni fa invece - prima che pandemia e restrizioni cancellassero la prova per due anni consecutivi - a vincere quella che appunto rimasta la più recente edizione del Giir furono l’italiano Gabriele Bacchion (Tornado Team) e la neozelandese Ruth Croft (Team Scott). Antonio Perez Martinez e Daniel Antonioli (rispettivamente secondo e terzo) completarono il podio maschile. La rumena Denisa Dragomir e la spagnola Oihana Aranzeta Kortzar fecero lo stesso tra le donne.

Il Giir di Mont da 18 chilometri (1100m di dislivello positivo) condivide con la sorella maggiore partenza ed arrivo ma “taglia fuori” dalla sua traccia le prime due salite verso Alpe Chiarino e la Bocchetta di Larec. Dalla partenza i concorrenti punteranno direttamente Alpe Rasga, per poi proseguire fino al traguardo dopo aver toccato Alpe Premaniga, Alpe Solino e Alpe Deleguaggio. Per chi non ha ancora nelle gambe le distanze del Giir classico un’alternativa comunque di tutto rispetto, che permette a tutti di vivere le emozioni dell’arrivo di Via Roma.

Le sfide non finiscono però qui, perché gli iscritti al Giir di Mont da 32Kmavranno la possibilità di provare un nuovo modo di vivere la corsa sui sentieri,Lo spirito a Premana è sempre lo stesso:, ed ecco allora che viene data la possibilità anche a chi non arriva nella top 20, di vincere fantastici premi. Come? Formando una squadra di cinque amici! Il format è molto semplice:. Le prime tre squadre classificate saranno premiate sul palco del Giir di Mont e riceveranno un fantastico premio firmato CAMP!

Per saperne di più, sul sito internet www.giirdimont.it si possono trovare tutti i regolamenti, le tracce GPS dei percorsi, le informazioni logistiche e le modalità di iscrizione. Nel frattempo, per prepararsi culturalmente al grande evento di fine luglio, il nostro suggerimento è la lettura di "Giir di Mont - Oltre la corsa" (Bellavite Editore), il ricco e completo volume che Filippo Fazzini - storico team leader del suo comitato organizzatore - ha concepito nel 2020 come dono natalizio per pochi amici e che poi è cresciuto fino a diventare il testimone di una storia avventurosa e carica di suggestioni. Per una sorta di passaggio di consegne tra lo stesso Fazzini ed i suoi più stretti collaboratori ed i giovani componenti del nuovo comitato organizzatore che si sta facendo carico del compito di rilanciare il Giir e portarlo nel futuro.