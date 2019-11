Più spinta, più energia, più flessibilità: ecco la Levitate 3

I suoi punti di forza sono sempre stati il "massimo ritorno di energia", vale a dire la capacità di ridurre la perdita di energia nella fase di rullata, la "flessibilità" (grazie anche a una suola particolare, strutturata a "punta di freccia") e una calzata avvolgente. Ora la Levitate di Brooks, giunta alla sua terza "edizione" si ripropone mantenendo fede a se stessa e potenziando le proprie caratteristiche. Con un peso di 318 grammi nella versione uomo e di 281 in quella per le donne (differenziale 8 mm), la Levitate 3, top di gamma della categoria Energize di Brooks è una scarpa che per chi ha amato le versioni precedenti (la 2 soprattutto) è un modello che non può che trovare apprezzamento.



Levitate 3 è la scarpa indicata per chi desidera scaricare su strada la propria energia e sentirne un ritorno più forte che mai. Come spiega la Casa produttrice statunitense, il nuovo modello "offre una corsa super elastica, fluida, energica e ammortizzata": sensazioni reali, a patto di optare per andature "allegre" e su distanze brevi e medio/lunghe.

La tecnologia DNA AMP, garantisce il massimo ritorno di energia e una sensazione di elasticità. La tomaia è estremamente adattabile e avvolge bene il piede e, dal punto di vista del design, va segnalato come un collarino integrato consente una calzata più comoda e la linguetta semi-integrata ne garantisce la massima aderenza al piede.