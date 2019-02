Parigi rivoluziona la maratona olimpica: nel 2024 sarà aperta a tutti

26/02/2019

Le modalità non sono ancora note, ma l’annuncio di una maratona per tutti “Nello stesso giorno e nelle stesse condizioni degli atleti olimpici” non lascia molte alternative a una partenza “a onde” come già accade nelle maratone più importanti, Parigi compresa (14 aprile la prossima edizione), con la prima “wave” magari riservata ai concorrenti olimpici veri e propri, tra i quali però, storia insegna, ci potrebbero essere anche dilettanti assoluti che partecipano nel più puro spirito olimpico e che giungono al traguardo con tempi lontani da quelli dell’élite. Questi concorrenti, in caso di maratona “open”, sarebbero esposti al rischio di essere sorpassati da concorrenti estranei ai Giochi.

Fanta-maratona: possibili scenari

Una simile soluzione non mancherebbe di generare anche un altro motivo di scompiglio. Nelle realtà in cui, come nell’atletica italiana, la convocazione per i Giochi olimpici avviene a discrezione del commissario tecnico, anziché sulla base esclusiva di prove di qualificazione (come, ad esempio, i “trials” USA), un bravo maratoneta che si senta ingiustamente escluso dalla convocazione troverebbe nella “mass race olimpica” una ghiotta occasione di riscatto.



La storia della maratona italiana presenta anche alcuni esclusi meritevoli: basti pensare a Emma Scaunich, lasciata a casa da Seoul 1988 con una forma che un mese dopo le permise di arrivare seconda a Chicago (2:29’46”), o di Giacomo Leone, tagliato dalla squadra di Atlanta 1996, ma capace di vincere New York tre mesi dopo. In un caso quale Parigi 2024 si prepara a proporre, quale vendetta più sottile dell’iscriversi alla mass race e da lì battere i colleghi con la maglia della nazionale e il pettorale olimpico?