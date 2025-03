Outfit per un 2005... pazzesco: la Nazionale Italiana veste ancora CRAZY

2025Dal 2022 la Nazionale Italiana di Skyrunning veste CRAZY, affidandosi alla qualità e all'innovazione del brand che tra i primi ha creduto nella corsa in montagna per affrontare le sfide più impegnative e prestigiose in campo internazionale. Composto attualmente da 21 atleti Senior e 26 atleti Under 23, Team Italia indossa capi tecnici progettati per garantire massima libertà di movimento e comfort, permettendo agli atleti di concentrarsi esclusivamente sulla performance. Oltre a vestire la Nazionale, CRAZY è sponsor dei circuiti organizzati da FISky, la Federazione Italiana Skyrunning guidata dal presidente Fabio Meraldi, pioniere della disciplina e ancora oggi esempio imprescindibile per i suoi praticanti più consapevoli.