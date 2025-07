Hojlund, il ritorno in Serie A si allontana: "Resto allo United, voglio giocarmi il posto"

Rasmus Hojlund non ne vuole sapere di lasciare il Manchester United, almeno per ora. Nonostante le voci di mercato e gli accostamenti a Inter, Juve, Napoli e Milan, l'ex Atalanta spinge per restare con i Red Devils. E lo fa segnando come dimostra la doppietta rifilata in amichevole ai danni del Bournemouth in quel di Chicago. Nelle ore in cui lo United tratta con il Lipsia per acquistare Sesko, le parole dell'attaccante non lasciano spazio all'interpretazione: "In mente ho un piano molto, ossia restare a Manchester e lottare per un posto in squadra - le parole del danese -. Voglio giocarmi il posto, qualsiasi cosa accade".