Report Figc: boom del calcio femminile, crescono i ricavi, stadi vecchi ma con più spettatori

Le pagine del Report fotografano inoltre il grave ritardo del Paese nella questione stadi: negli ultimi 18 anni, in Europa sono stati realizzati 226 nuovi impianti, in Italia se ne sono inaugurati solo sei (Juventus, Udinese, Frosinone, Albinoleffe, Suedtirol e Atalanta), incidendo per appena l'1% degli investimenti totali prodotti in Europa (25,3 mld). L'età media di inaugurazione degli impianti passa dai 56 anni della Serie A ai 74 della Serie B, la percentuale di posti coperti in Serie B e C si attesta tra il 49% e il 37%, per poi salire in Serie A al 77%, mentre nel solo 22% degli stadi della prima serie professionistica vengono utilizzati impianti con fonti rinnovabili di energia, e appena l'8% degli stadi non risulta di proprietà pubblica.