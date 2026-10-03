Domenicali conferma i Gran Premi di Qatar e Abu Dhabi

Intervistato da Sky a Sepang nel corso del terzo turno di prove libere del Gran Premio del Bahrain, il presidente e CEO di Formula One Group Stefano Domenicali ha di fatto confermato il regolare svolgimento del Gran Premio del Qatar di fine novembre (27-29) e di quello di Abu Dhabi ad inizio dicembre (04-06) se la situazione geopolitica rimarrà quella attuale. Ricordiamo che a Losail è attualmente confermato il Gran Premio del Qatar della MotoGP, al momento in programma nel primo fine settimana di novembre.