Domenicali conferma i Gran Premi di Qatar e Abu Dhabi
Secondo il CEO italiano di Formula One il finale di stagione negli Emirati andrà regolarmente in scenadi Stefano Gatti
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Intervistato da Sky a Sepang nel corso del terzo turno di prove libere del Gran Premio del Bahrain, il presidente e CEO di Formula One Group Stefano Domenicali ha di fatto confermato il regolare svolgimento del Gran Premio del Qatar di fine novembre (27-29) e di quello di Abu Dhabi ad inizio dicembre (04-06) se la situazione geopolitica rimarrà quella attuale. Ricordiamo che a Losail è attualmente confermato il Gran Premio del Qatar della MotoGP, al momento in programma nel primo fine settimana di novembre.
Tornano quindi "in panchina" le ipotesi alternative al finale panarabo, che nelle ultime settimane si erano ristrette alla possibilità di correre ad Imola in sostituzione di una delle due tappe di Losail e Yas Marina che - a questo punto - seguiranno regolarmente il prossimo GP di Singapore (09-11 ottobre) e i quattro Gran Premi del tour nel continente americano che scatta in Messico nel weekend a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre.