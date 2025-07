Tennis: Paolini si separa dal coach Marc Lopez dopo appena tre mesi

Jasmine Paolini ha interrotto la collaborazione con l'allenatore spagnolo Marc Lopez, iniziata ad aprile. "Voglio ringraziare Marc Lopez per il suo aiuto e supporto durante questa stagione. Abbiamo ottenuto ottimi risultati insieme, soprattutto a Roma e Parigi, e ricorderò sempre quei momenti", ha scritto sui social la numero 5 del mondo, eliminata al secondo turno a Wimbledon. "Apprezzo molto tutto il lavoro e l'energia che Marc ha portato ogni giorno. Ora che questa parte della stagione è finita, sento il bisogno di un cambiamento. Ho imparato e sono progredita molto. Ora mi prenderò un po' di tempo per riflettere su quale sarà il prossimo passo", ha aggiunto Paolini, che a fine marzo si era separata da Renzo Furlan, suo allenatore da dieci anni. Con Lopez, Paolini ha vinto gli Internazionali di Roma a maggio, il secondo titolo della sua carriera in un torneo WTA 1000, ma poi non è andata oltre gli ottavi al Roland Garros e ora scenderà almeno al nono posto nella classifica WTA.