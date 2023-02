Obiettivo super-comfort: la Nimbus 25 si apre a nuovi runner

RUNNING

La nuova scarpa Asics cambia per assicurare una eccezionale comodità

© asics Comodità, sicuramente. Senso di "protezione" e grande ammortizzazione. Notevole diversità rispetto alla precedente versione. Migliore? Forse un "purista" abituato da sempre a un certo tipo di scarpa, dirà, appunto, "differente". Di certo la nuova Asics Gel Nimbus 25 cambia radicalmente rispetto al suo passato più prossimo e si discosta dalla tradizione offrendo però al runner un'esperienza molto confortevole. Sinceramente non sappiamo se sia o meno "la scarpa più confortevole di sempre" (claim che nasce dal giudizio di 100 corridori inquadrati in uno studio specifico predisposto da Asics per il lancio del suo nuovo prodotto) ma senza ombra di dubbio la "comodità" è la caratteristica principale di questa "ammiraglia".

La nuova tecnologia PureGEL, la schiuma ammortizzante strategicamente posizionata sotto il tallone e sotto l'avampiede, la struttura della linguetta e il materiale della tomaia assolvono bene al compito di assicurare e combinare morbidezza, stabilità e leggerezza. Il drop di 8 millimetri (diminuito rispetto alla versione 24) carica lievemente di più l'avampiede ma facilità la spinta. Detto questo, la Gel Nimbus 25 è una scarpa che forse scontenterà qualcuno ma che con tutta probabilità amplierà la sua gamma di fruitori rispetto al passato. In un contesto in cui il runner ha a sua disposizione più modelli per i propri allenamenti/gare, questo modello pare perfetto per corse lunghe, lente e rigeneranti. Non è un modello da prestazione, o per lo meno non lo è per chi viaggia veloce, è di certo un'ottima compagna di viaggio per chilometri e chilometri. Anche per l'amatore evoluto alla ricerca di ristoro.