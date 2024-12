NORTEC SkySnow Running Cup 2025: un inverno... heavy metal

"La nuova denominazione del circuito è un nuovo attestato di valore per una disciplina che sta prendendo sempre più piede. Correre su percorsi innevati con i ramponcini ai piedi è ormai una pratica consolidata per agonisti e appassionati. In occasione dei Campionati Mondiali del 2024 a Tarvisio abbiamo avuto un parterre di altissimo livello, che contiamo di confermare a marzo, quando proporremo il doppio appuntamento continentale. La scelta di FISky di assegnarci la validità per titoli tricolori è un attestato di stima non da poco. Al nostro fianco avremo anche due brand di assoluto livello nel settore come SCARPA (partner della prova inaugurale delle finali) e CRAZY, che firmerà l’Europeo di Tarvisio”.