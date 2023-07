Non solo Alpi: Frasassi SkyRace 2023, esami di settembre sugli Appennini

SKYRUNNING

L'evento marchigiano propone una prova clou ad alto contenuto tecnico

© Frasassi SkyRace Press Office Nel cuore dell’estate lo skyrunning impazza sull’arco alpino ma da lassù lo sguardo spazia molto lontano, ben oltre la catena e la Pianura Padana. Le corse sui sentieri d’alta quota hanno già da tempo trovato casa e… diritto di cittadinanza sugli Appennini, anche al di fuori di luglio e agosto. Ne è un esempio Frasassi SkyRace. La macchina organizzativa di ASD Space Running sta lavorando a pieno ritmo all’ottava edizione dell’evento con campo gara a San Vittore delle Chiuse, in provincia di Ancona. Due le prove competitive in programma sabato 9 settembre in uno scenario naturale di rara suggestione. Al si là del contesto, davvero fuori dal comune, la prova principe dell’evento marchigiano Frasassi Skyrace è gara di interesse nazionale, nonché ottava delle dieci tappe di Crazy SkyRunning Italy Cup 2023, il circuito tricolore sancito da FISky (Federazione Italiana Skyrunning).

© Frasassi SkyRace Press Office

Prova clou dell’evento è appunto la SkyRace da 21 chilometri e 1350 metri di dislivello positivo che (fin al via da San Vittore delle Chiuse Genga alle 14.30 di sabato 9 settembre) si snoda in un territorio unico nel suo genere, all’interno del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi e sulle montagne che nascondono le meravigliose Grotte di Frasassi. La prova targata FISky alterna tratti veloci e corribili a salite ripide, discese nel bosco e guadi a passaggi tecnici ed esposti, dentro un contesto paesaggistico ricco di storia. GPM della gara è il Monte Valmontagnana (metri 930), raggiunto dalla traccia poco prima di metà distanza.

© Frasassi SkyRace Press Office

Una prova insomma da non prendere sottogamba, che mette in palio gli ambitissimi punti ITRA e UTMB ed è valida per l’assegnazione del titolo FISky assoluto regionale delle Marche. Più ad ampio raggio, per via della sua collocazione in calendario Frasassi SkyRace offre agli sky ed ai trailrunners più competitivi la possibilità di verificare la propria condizione generale al termine del periodo tradizionalemente dedicato alle ferie. Esami di settembre insomma (magari anche di riparazione...) per chi punta ad un finale di stagione di alto livello e di pari ambizioni.

Il record maschile appartiene a Giacomo Forconi (uno dei toprunners del Centro Italia, quest’anno in grande forma), che lo ha stabilito nel l’anno scorso con il tempo di un’ora, 48 minuti e 37 secondi. Il primato femminile lo ha invece messo a segno nel 2021 Raffaella Tempesta: due ore, 20 minuti e 29 secondi.

© Frasassi SkyRace Press Office

Oltre alla prova clou, l’evento di San Vittore propone la prova d’ingresso Frasassi Trail da 11 chilometri di sviluppo (650 metri D+), aperta ai praticanti della corsa in natura che vogliono avvicinarsi con la necessaria gradualità al mondo dello sky e del trail running. La cornice è in questo caso quella del Monte Frasassi: una lunga salita iniziale, il panoramico Sentiero dell’Aquila nella parte centrale dell’itinerario e la picchiata finale fino a San Vittore, da affrontare con attenzione.

© Frasassi SkyRace Press Office

A chi infine punta a vivere una giornata all’insegna della natura e dello sport outdoor, il comitato organizzatore di ASD Space Running con il supporto tecnico di Total Training offre la possibilità di partecipare a Frasassi Walk: un’occasione per rigenerare corpo e mente con famiglia, amici e persone care nel cuore verde delle Marche: sullo sentiero di Frasassi Trail ma senza l’ambizione del cronometro e al via dal campo base di San Vittore di Genga dopo la partenza delle due prove competitive.

Tanti i partners che anche quest’anno sostengono Frasassi SkyRace: primo fra tutti Scott Sports Italia, main sponsor si può ormai dire storico dell’evento, al quale si affianca il brand Grotte di Frasassi. Fondamentale per la buona riuscita della manifestazione anche il supporto di tutte le istituzioni, dei volontari, del Soccorso Alpino, del Comune di Genga e del Parco Gola della Rossa e di Frasassi.

Info-gara e iscrizioni su: www.frasassiskyrace.com

Frasassi SkyRace 2022 Official Video: https://www.youtube.com/watch?v=YaXsWuWuaAo

Frasassi SkyRace 2019 Official Video: https://www.youtube.com/watch?v=0xCm-ct32Dc