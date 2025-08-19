Milan, attesa per gli esami di Leao: il polpaccio preoccupa, in dubbio per l'esordio in campionato

Oggi si saprà se il Milan potrà contare su Leao per l'esordio in campionato contro la Cremonese oppure no. Sono infatti in programma gli accertamenti medici per capire l'entità dell'infortunio al polpaccio che l'attaccante portoghese ha rimediato domenica nel match di Coppa Italia contro il Bari. Un po' di apprensione non manca, anche se la sensazione è che non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave. Ovviamente lo staff medico milanista non vuole correre nessun rischio e quindi anche se emergerà un problema anche di lieve entità, Leao verrà risparmiato per la prima partita di campionato di sabato.