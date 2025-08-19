Logo SportMediaset
Calcio
MILAN

Milan, attesa per gli esami di Leao: il polpaccio preoccupa, in dubbio per l'esordio in campionato

Il portoghese si è infortunato in Coppa Italia contro il Bari

19 Ago 2025 - 08:30
© Getty Images

© Getty Images

Oggi si saprà se il Milan potrà contare su Leao per l'esordio in campionato contro la Cremonese oppure no. Sono infatti in programma gli accertamenti medici per capire l'entità dell'infortunio al polpaccio che l'attaccante portoghese ha rimediato domenica nel match di Coppa Italia contro il Bari. Un po' di apprensione non manca, anche se la sensazione è che non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave. Ovviamente lo staff medico milanista non vuole correre nessun rischio e quindi anche se emergerà un problema anche di lieve entità, Leao verrà risparmiato per la prima partita di campionato di sabato.

Le condizioni di Leao intanto influiscono anche sul mercato perché fino a quando il Milan non avrà certezze sui tempi di recupero del portoghese non darà il via libera alla cessione di Noah Okafor che è a un passo dal trasferimento al Leeds per circa 15 milioni di euro. 

