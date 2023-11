New York marathon: vincono l'etiope Tola e la keniana Obiri, ottimo settimo posto per l'azzurro Aouani

© afp

Sono l'etiope Tamirat Tola e la keniana Hellen Obiri i vincitori della 52ma edizione della New York City Marathon partita nella mattinata statunitense dal Ponte di Verrazzano e conclusasi all'interno del Central Park. Gara maschile che come spesso accade trova un punto di svolta in prossimità del Queensboro Bridge, al 25esimo chilometro, con Tamirat Tola, il keniano Albert Korir e l'etiope Jemal Yimer che lasciano sul posto il sorprendente marocchino Zouhair Talbi, Abdi Nageeye e Shura Kitata. Ancor prima del 30esimmo Tola spinge ancora staccando prima il keniano e poi, a 10 km dal traguardo, il connazionale Ymer: 2h04'58" (primato della gara) il crono del campione del Mondo di Eugene 2022, al suo primo successo in una Major. Poi crolla Yimer e Korir è secondo in 2h06'57", Kitata terzo in 2h07'11". Il primatista italiano Iliass Aouani sempre saldamente nella Top10: alla fine chiude con un ottimo settimo posto in 2h09'48".