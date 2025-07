Wimbledon, Jannik Sinner sfida Ben Shelton per conquistare un posto in semifinale

Jannik Sinner non si ferma nonostante un problema al gomito e torna in campo a Wimbledon per i quarti di finale contro Ben Shelton. Il 23enne di Sesto Pusteria affronta il numero 10 del tabellone per cercare di raggiungere la seconda semifinale in carriera sull'erba dopo quella del 2023. Un traguardo che potrebbe diventare più complicato dopo l'infortunio patito nel match contro il bulgaro Grigor Dimitrov nonostante gli ottimi riscontri avuti nell'allenamento mattutino contro Jacopo Vasamì.