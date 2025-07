Mountain Bike: pochi giorni al via della 25esima edizione della Black Forest ULTRA Bike Marathon

La domenica sveglia presto per non perdersi la partenza della 25esima edizione della Black Forest ULTRA Bike Marathon 2025! Appuntamento nella zona pedonale di Kirchzarten alle ore 07.30 per la partenza degli uomini categoria Elite, seguite dalle donne Elite dieci minuti dopo, alle 07.40. E poi tutti i Master alle 07.45. Per chi vuole seguire da vicino i campioni e le campionesse è possibile raggiungere le località di Hinterzarten in treno e Todtnauberg in bus per assistere al loro passaggio (orari da consultare sul sito dell’evento www.ultra-bike.de).