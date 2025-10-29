Nella Terra delle Gravine: Puglia by UTMB, benvenuti al Sud

Con la prima edizione, Puglia by UTMB pone le basi di un ritorno turistico di lungo termine. Le strutture ricettive, i territori attraversati, le comunità locali e gli operatori del turismo rurale guadagneranno visibilità tramite storie, immagini e contenuti generati durante l’evento. In un contesto dove la domanda turistica cerca sempre più esperienze autentiche e “fuori dai circuiti”, una manifestazione come questa può diventare un’arma competitiva per il territorio. Le istituzioni locali, gli enti del turismo e le comunità ospitanti avranno occasione di presentarsi con nuove offerte: ospitalità diffusa, percorsi escursionistici, gastronomia tipica, storytelling culturale. Il conto alla rovescia è già iniziato, l’organizzazione è al lavoro per gli ultimi dettagli: tracciatura dei percorsi, sicurezza, rifornimenti e servizi per gli atleti. L’appuntamento del 7 novembre segnerà l’inizio di una nuova avventura per il trailrunning italiano. Quando le luci si accenderanno su Matera e il serpentone di frontali attraverserà i Sassi nella notte, Puglia by UTMB entrerà nella storia come l’evento che ha portato il fascino selvaggio del Sud al centro del circuito internazionale.