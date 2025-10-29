Nella Terra delle Gravine: Puglia by UTMB, benvenuti al Sud

Debutto imminente per la quarta tappa italiana di UTMB World Seriesdi Stefano Gatti
© Puglia by UTMB Press Office
Si avvicina a grandi passi la prima edizione di Puglia by UTMB, in programma da venerdì 7 a domenica al 9 novembre, e l’attesa cresce insieme ai numeri delle iscrizioni, che hanno già superato ogni previsione. Saranno oltre tremila i partecipanti attesi, provenienti da una settantina di Paesi diversi: un pubblico per il 75% composto da atleti stranieri, a conferma della portata internazionale di un evento che promette di diventare un punto di riferimento nel calendario del trail running, portando l’eco del circuito UTMB fino al cuore del Sud Italia. Vale la pena ricordare che Puglia by UTMB Terra delle Gravine rappresenta il quarto passaggio in Italia nell'anno solare per UTMB World Series dopo Chianti Ultra Trail di inizio primavera, LUT Lavaredo Ultra Trail di inizio estate e l'altra new entry 2025 Monte Rosa Walserwaeg di metà luglio.
Ogni tracciato di Puglia by UTMB è il biglietto da visita di un territorio che non smette di sorprendere. Disegnati per unire la dimensione sportiva alla scoperta paesaggistica, i percorsi accompagnano gli atleti attraverso canyon millenari, borghi scavati nella roccia, campagne selvagge punteggiate di ulivi secolari e tratti di costa che si aprono all’improvviso sul blu del Mar Ionio. Le prove alternano tratti tecnici e corribili, discese e salite che scolpiscono la fatica e moltiplicano l’adrenalina, offrendo una varietà che rende Puglia by UTMB un evento capace di parlare sia ai trailrunners più navigati sia a chi cerca una gara dal forte valore esperienziale.
© Puglia by UTMB Press Office
Grazie al marchio UTMB la Puglia avrà la possibilità di presentarsi sulla scena internazionale come una destinazione outdoor di grande valore, con una visibilità che andrà ben oltre i giorni di gara. Le immagini dei canyon, dei centri storici e delle coste ioniche diventeranno il racconto più autentico di una regione che, attraverso lo sport, sceglie di mostrarsi nella sua veste più vera e incontaminata.
“Siamo davvero entusiasti di vedere una risposta così straordinaria per la prima edizione di Puglia by UTMB Numeri così importanti, con una presenza molto alta di atleti stranieri, confermano che il richiamo del brand UTMB va ben oltre le montagne. Portare il nostro format in Puglia, nel cuore del Sud, significa valorizzare un territorio unico, dove la corsa incontra la cultura e la natura più autentica. È una sfida che ci riempie d’orgoglio e che, ne siamo certi, segnerà un nuovo capitolo nella storia del trail running internazionale”. (Matteo Matteuzzi - direttore UTMB Italia)
© Puglia by UTMB Press Office
Con la prima edizione, Puglia by UTMB pone le basi di un ritorno turistico di lungo termine. Le strutture ricettive, i territori attraversati, le comunità locali e gli operatori del turismo rurale guadagneranno visibilità tramite storie, immagini e contenuti generati durante l’evento. In un contesto dove la domanda turistica cerca sempre più esperienze autentiche e “fuori dai circuiti”, una manifestazione come questa può diventare un’arma competitiva per il territorio. Le istituzioni locali, gli enti del turismo e le comunità ospitanti avranno occasione di presentarsi con nuove offerte: ospitalità diffusa, percorsi escursionistici, gastronomia tipica, storytelling culturale. Il conto alla rovescia è già iniziato, l’organizzazione è al lavoro per gli ultimi dettagli: tracciatura dei percorsi, sicurezza, rifornimenti e servizi per gli atleti. L’appuntamento del 7 novembre segnerà l’inizio di una nuova avventura per il trailrunning italiano. Quando le luci si accenderanno su Matera e il serpentone di frontali attraverserà i Sassi nella notte, Puglia by UTMB entrerà nella storia come l’evento che ha portato il fascino selvaggio del Sud al centro del circuito internazionale.
© Puglia by UTMB Press Office
LE GARE E I PERCORSI
Questa prima edizione offre cinque percorsi disegnati per valorizzare il territorio e offrire esperienze adatte a ogni livello di preparazione. Tutte le distanze convergono su Castellaneta Marina (provincia di Taranto) il cuore pulsante della manifestazione, dove il traguardo diventerà punto d’incontro tra sport, mare e identità mediterranea.
I Sassi di Matera (140km - 3800 metri D+)
Partenza da Matera: la distanza regina scatterà dalla città dei Sassi, Patrimonio UNESCO, con un percorso che attraversa uno degli ambienti più spettacolari d’Europa. Il tracciato porterà gli atleti dentro il Canyon delle Gravine, il più lungo d’Europa, un corridoio naturale scavato nella roccia calcarea che alterna salite tecniche a lunghi tratti corribili. Una vera avventura nel cuore della natura rupestre.
Le Maioliche di Laterza (85km - 2000 metri D+)
Partenza da Laterza: da un altro gioiello della Puglia, Laterza, con la sua affascinante cittadina che sembra affacciarsi su un paesaggio incontaminato e selvaggio, parte questo percorso che attraversa l’impressionante Gravina di Laterza, 12 km per 400 metri di larghezza, per una corsa che mette insieme tecnica, resistenza e paesaggi mozzafiato.
Castellaneta Underground Trail (50km - 1000m D+)
Partenza da Castellaneta Marina: da una delle località balneari più famose della zona, con il suo mare cristallino e le lunghe distese di sabbia dorata, parte una competizione ideale per gli amanti di questa distanza, che li porterà tra le bellezze della macchia mediterranea.
Ginosa Rivolta Trail (35km - 350 metri D+)
Partenza da Ginosa: gara veloce e intensa, tra strade sterrate, tratti sabbiosi e scorci panoramici, con partenza da Ginosa, famosa per il suo centro storico affacciato sul profondo burrone della Gravina di Ginosa.
Costa Verde Trail (10km - 50 metri D+)
Partenza da Castellaneta Marina: un trail corto tra il verde della secolare pineta e la sabbia dorata della lunghissima spiaggia. Un leggero sali e scendi tra le dune di sabbia all’ombra dei sempreverdi alberi con un impagabile traguardo sul mare.
© Puglia by UTMB Press Office
IL TERRITORIO: LA TERRA DELLE GRAVINE
Un canyon lungo quaranta chilometri, pareti di pietra calcarea, grotte preistoriche, borghi scavati nella roccia e un paesaggio che muta a ogni passo: questa è la Terra delle Gravine, tra Basilicata e Puglia, un’area naturale di eccezionale valore ambientale. Correre qui significa immergersi in un paesaggio primordiale, dove la natura si fonde con la storia. Gli ulivi millenari si alternano a muretti a secco, le chiese rupestri custodiscono affreschi bizantini e la luce del Sud scolpisce ogni dettaglio. È la Puglia meno conosciuta, lontana dai circuiti turistici tradizionali, ma capace di offrire emozioni autentiche. Con Puglia by UTMB, questo territorio entra di diritto nella mappa mondiale del trailrunning.
© Puglia by UTMB Press Office
LE GARE E I PROTAGONISTI
Sono tanti gli atleti élite che hanno deciso di sfidare questi territori “sconosciuti” nella prima edizione. Di seguito alcune delle sfide più attese.
140KM (I Sassi di Matera)
Sulla distanza regina si preannuncia una sfida di altissimo livello tra alcuni dei nomi più forti dell’ultra trail mondiale. Al via Andy Symonds (GBR), veterano delle lunghe distanze e volto storico del trail internazionale, pronto a sfidare gli italiani Simone Corsini, recente vincitore della 100M al Monte Rosa Walserwaeg by UTMB, Davide Cheraz, dominatore del TOR30, Riccardo Pianesi e Mauro Rota. Al femminile la polacca Paulina Krawczak, l’italiana Melissa Paganelli, la russa Anastasia Davydova e l’austriaca Tabea Fian sono pronte a contendersi il primo titolo pugliese tra le gravine.
85KM (Le Maioliche di Laterza)
Il favorito è lo svedese Petter Engdahl, quarto alla OCC di Chamonix e vincitore nella 43KM della prima edizione della Monte Rosa Walserwaeg by UTMB, che troverà sulla sua strada l’altoatesino Andreas Reiterer, terzo alla 73 km della La Sportiva Lavaredo by UTMB® e undicesimo alla CCC. Con loro, si annuncia battaglia tra lo spagnolo Marc Bernades Ollé, il connazionale Claudio Diaz Castan, l’austriaco Dominik Matt, il francese Antoine Thiriat, l’italiano Gionata Cogliati (secondo al Monte Rosa) e il tedesco Patrick Ehrenthaler. Tra le donne, Marita Cugnetto difenderà i colori italiani dagli attacchi della finlandese Elísa Kristinsdóttir e della britannica Victoria Stansfield.
© Puglia by UTMB Press Office
50KM (Castellaneta Underground Trail)
Tantissimi i volti noti nella distanza intermedia: gli italiani Daniel Pattis, Mattia Bertoncini, Michele Meridio e Riccardo Borgialli promettono spettacolo in un tracciato veloce e tecnico che si snoda tra pineta, sabbia e macchia mediterranea.Tra le donne, grande attesa per Elisa Desco, chiamata questa volta a vedersela con la ucraina Sofiia Porokhnavets, la rumena Ioana Madalina Amariei e la spagnola Maria Fuentes.
35KM (Ginosa Rivolta Trail)
La gara più breve ma non per questo meno spettacolare. Tutti gli occhi saranno puntati su Cesare Maestri, l’atleta di Campiglio, favorito assoluto in una distanza che si preannuncia velocissima. Tra le donne, la protagonista annunciata è Federica Zuccollo, pronta a scrivere il suo nome nel primo albo d’oro della manifestazione.
© Puglia by UTMB Press Office
SPORT, TURISMO E SOSTENIBILITÀ
Puglia by UTMB è molto più di una gara: è un progetto di promozione sostenibile del territorio. Attraverso il marchio UTMB, la Puglia si presenta come una nuova destinazione outdoor internazionale, con un’offerta che combina sport, turismo esperienziale e valorizzazione ambientale.
L’evento coinvolge istituzioni, enti locali, parchi naturali, operatori turistici e comunità in una rete di sinergie che punta a promuovere l’economia locale e la destagionalizzazione dei flussi turistici, incentivare forme di viaggio responsabile e di turismo lento e infine accendere i riflettori su un patrimonio naturalistico e culturale ancora intatto.
Con la prima edizione di Puglia by UTMB, il Sud Italia si afferma come nuovo polo di turismo sportivo internazionale. L’indotto atteso per il territorio include: incremento delle presenze turistiche in bassa stagione, valorizzazione delle strutture ricettive diffuse, promozione della filiera agroalimentare locale, crescita della visibilità mediatica e internazionale del marchio “Puglia outdoor”.
© Puglia by UTMB Press Office
UTMB World Series
