MUST Memorial Ultra Scalve Trail vittoria, record e titolo tricolore per Minoggio e Rota 

Quasi quattrocento atleti al via delle due gare dell'evento organizzato da Fly-Up Sport

© DR Fotografia Esperienza, nervi saldi, resistenza e - all'origine di tutto - il talento cristallino. Cristian Minoggio ha messo le mani sul titolo tricolore FISky nelle specialità ultra skymarathon vincendo la prova clou (47 chilometri e 3600 metri D+) della seconda edizione dell'evento MUST, prova unica valida per l'assegnazione del titolo. Punto di riferimento per i toprunners come lui ed esempio chiarissimo di classe e di umiltà, Minoggio ha stabilito anche il nuovo record della gara. Stesso ruolino di marcia virtuoso (primo posto al traguardo, nuovo record e scudetto tricolore) per Daniela Rota in campo femminile nell'evento il cui acronimo (MUST) sta per Memorial Ultra Scalve Trail, evento sportivo ma non solo, che già nella sua denominazione contiene la propria genesi e il proprio senso. Il passaggio scenograficamente più emozionante ed emblematico delle due gare in programma (vittorie di Federico Zambelli e Francesca Rusconi) è infatti quello delle imponenti rovine della Diga del Gleno il cui crollo, all'alba del 1. dicembre del 1923, provocò un'onda di piena che travolse diversi paesi della Valle di Scalve (la più orientale delle Orobie della provincia di Bergamo), provocando oltre trecentocinquanta vittime. Un numero significativamente (di più: emblematicamente) simile a quello degli atleti finishers delle due prove di MUST 2024: Memorial di nome e di fatto.

© DR Fotografia

Abbassando di una ventina di minuti il record scolpito un anno fa sul traguardo dal bergamasco Luca Arrigoni, Cristian Minoggio ha ulteriormente impreziosito il suo titolo di campione italiano ultraskymarathon. Cinque ore, 12 minuti e 21 secondi per l’atleta piemontese di Team Kailas che, sui sentieri della Val di Scalve, ha completato l'uno-due tricolore aperto il primo weekend del mese di luglio dalla conquista dello scudetto nella specialità marathon nel Monte Rosa WalserWaeg di Gressoney-Saint-Jean, nella valdostana Valle del Lys.

© DR Fotografia

Minoggio ha allungato il passo nella prova-clou di MUST da 47 chilometri di sviluppo e 3600 metri D+, alla quale la Federazione Italiana Skyrunning aveva assegnato la validità di prova unica di Campionato italiano Ultra Skymarathon FISky. Cristian “copia e incolla” il titolo vinto due anni fa su questi stessi sentieri delle Prealpi Orobie, oggi come allora precedendo Arrigoni, secondo al traguardo con un ritardo vicino alla mezz’ora: 28 minuti e 33 secondi.

© DR Fotografia

Non c’è insomma stata gara per la vittoria ma anche per il secondo posto. Bagarre serratissima invece tra Mauro Rota, Luca Carrara e Giulio Ornati che hanno sgomitato per il terzo e ultimo gradino del podio, attraversando poi all’unisono la linea del traguardo. Il servizio di cronometraggio è stato però impietosamente di parere diverso, come da regolamento, attribuendo il terzo posto e relativa coppa a Mauro Rota (sei ore, 12 minuti, due secondi e 789 millesimi). Luca Carrara (06h12m03s182) e Giulio Ornati (06h12m03s549) hanno completato in quest’ordine la top five.

© DR Fotografia

In gara-donne Daniela Rota (Fly Up Sport/Team Scott) ha in buona sostanza tenuto fede ai favori del pronostico e non è stata da meno di Minoggio, chiudendo la missione-vittoria lei pure con il nuovo record sulla distanza: sei ore, 44 minuti e 23 secondi il nuovo primato. Sul podio con la neocampionessa (tredicesima di un classifica assoluta da 128 finishers) sono salite Elisa Pallini e Milena Pasin. Ritardo contenuto in poco più di un quarto d’ora (16 minuti e tre secondi) per la lecchese di ASD Pegarun, superiore all’ora invece per la portacolori di Team Aldo Moro Paluzza (un’ora, 18 minuti e 48 secondi).

© DR Fotografia

“Secondo anno di MUST e secondo successo stellare. MUST si conferma una gara sentita e partecipata, che ha davanti a sé un futuro ricco di riconoscimenti e soddisfazioni. Sono davvero felice di aver avuto sui sentieri scalvini un campione della caratura di Minoggio, che dà lustro alla gara e al territorio. Complimenti anche alla bergamasca Daniela Rota, che quest’anno sta volando davvero alto. Grazie al vicesindaco di Colere Leandro Belingheri, ideatore della gara, e a tutti gli enti e i volontari che con passione e impegno l’hanno resa possibile. E anche alla Federazione Italia Skyrunning, che ha puntato sulla nostra gara per l’assegnazione del titolo tricolore”. (Mario Poletti - Direttore Fly-Up Sport)

© DR Fotografia

Nella gara corta da 23 chilometri e 1100 metri D+ la vittoria è andata a Federico Zambelli di ASD Runners Bergamo e a Francesca Rusconi (GEFO K-TEAM Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi). La toprunner lecchese si è resa protagonista di un vero e proprio exploit, arrampicandosi fino alla top five di una classifica assoluta da 201 finishers! Simone Rota di Polisportiva Alta Valseriana e il runner libero Michele Laudadio hanno completato il podio maschile. Su quello femminile la vincitrice è stata raggiunta da Monica Vagni (ASD Pegarun) e Laura Tiraboschi del GS Orobie.

Main sponsors MUST: EffeDi Meccanotec, SCOTT, DF Sport Specialist, ElloeErre, Node, Gruppo Bergamo Costruzioni, Tipografia Radici

© DR Fotografia

TOP FIVE 47 KM MASCHILE E FEMMINILE

1. CRISTIAN MINOGGIO 05:12:21 ALTITUDE SKYRUNNING TEAM/KAILAS

2. LUCA ARRIGONI 05:41:52 ASD PEGARUN

3. MAURO ROTA 06:12:02 ASD GS OROBIE

4. LUCA CARRARA 06:12:03 SKY RUNNING ADVENTURE /THE NORTH FACE

5. GIULIO ORNATI 06:12:03 SPORT PROJECT VCO/ SALOMON

1. DANIELA ROTA 06:44:23 TEAM FLY UP SPORT/SCOTT

2. ELISA PALLINI 07:00:26 ASD PEGARUN

3. MILENA PASIN 08:03:21 TEAM ALDO MORO PALUZZA

4. ARIANNA MARIANI 08:20:08 ASD RUNNERS BERGAMO

5. SEILA SIGNORELLI 08:38:10 ASD ATLETICA LA TORRE

© DR Fotografia

TOP FIVE 23 KM MASCHILE E FEMMINILE

1. FEDERICO ZAMBELLI 01:58:18 ASD RUNNERS BERGAMO

2. SIMONE ROTA 01:59:35 POL ALTA VALSERIANA

3. MICHELE LAUDADIO 02:05:46.545

4. RAMON BONANDRINI 02:07:25 ASD PEGARUN

5. VALTER ALBRICI 02:10:21 ASD GSA SOVERE ATLETICA

1. FRANCESCA RUSCONI 02:09:04 ESCURSIONISTI FALCHI OLGINATESI

2. MONICA VAGNI 02:22:10 ASD PEGARUN

3. LAURA TIRABOSCHI 02:22:33 G.S. OROBIE

4. ZOE PRETARA 02:27:34 ASD RUNNERS CHIETI

5. FRANCESCA RE 02:32:29 LA RECASTELLO RADICI GROUP