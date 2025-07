Volley: Mondiale donne U19, Italia supera 3-0 Cile all'esordio

Buona la prima per la nazionale under 19 femminile di volley impegnata questa sera all'esordio ufficiale ai Campionati del Mondo di categoria. Le ragazze di Roberta Maioli, infatti, sul parquet della Sports Hall di Trstenik (Serbia), superano in un'ora di gioco il Cile con il punteggio di 3-0 (25-9, 25-17, 25-11). Top scorer dell'incontro l'azzurrina Ludovica Tosini con 15 punti a referto seguita, sempre in doppia cifra, dalle compagne Caterina Peroni (12) e Alessandra Talarico (10). L'Italia tornerà nuovamente in campo domani, giovedì 3 luglio sempre alle ore 21.15, contro il Belgio per la seconda uscita della pool D.