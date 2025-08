MEHT 2025 all'ombra del Monte Rosa: Dola e Bonnet nella prova più... epica

Successo di Daniela Bonnet in gara-donne. Già vincitrice nel 2024 della distanza Brave 50k della Ultra Trail Lago Maggiore, quinta alla 50km della 100Miglia del Monviso lo scorso 19 luglio, la portacolori del Gasm Torre Pellice ha portato a termine in dieci ore, 47 minuti e 53 secondi la missione vittoria. “Bella gara, molto tecnica sempre, non c’è mai il tempo di rilassarsi, però è davvero bella!".Queste le prime parole di Daniela (diciottesima di una classifica assoluta da 78 effettivi) al di là della linea d'arrivo. Secondo gradino del podio per la elvetica Francine Zenhäusern con un ritardo di quindici minuti e un secondo dalla vincitrice. Terzo posto finale con un tempo per ventinove secondi dalla parte giusto del muro delle dodici ore di gara per Luisa Gasparini (ASD 3Santi Nave).