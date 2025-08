Roma, Gasperini aspetta Dybala: "Spero rientri prossima settimana"

Il nuovo tecnico giallorosso ha poi parlato della fascia da capitano e spiegato il criterio con la quale la assegnerà. "Non c'è questo problema. Ho sempre dato la fascia a chi ha più presenze in squadra. Non ci sono altre gerarchie", le parole di Gasperini prima di soffermarsi sui singoli come Dybala e Pellegrini. "Paulo è qui con noi e sta seguendo un programma differenziato per recuperare dal suo intervento - ha iniziato il tecnico giallorosso -. Sappiamo che è una situazione da monitorare con attenzione, ma speriamo che dalla prossima settimana, una volta tornati a Roma, possa riunirsi al gruppo. Pellegrini invece è ancora fermo, ma ha ricominciato ad allenarsi. È rimasto a Roma proprio per iniziare la sua preparazione".