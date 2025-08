Giornata di riposo oggi per i giocatori dell'Inter dopo l'impegno amichevole "in famiglia" contro l'under23 nerazzurra nella mattinata di domenica. Ad Appiano Gentile però qualcuno si è visto: Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro ha ripreso ad allenarsi dopo l'intervento all'ernia bilaterale a cui si è sottoposto nei primi giorni di luglio. Frattesi lavorato in palestra per recuperare le settimane di inattività e mettersi al pari dei compagni.