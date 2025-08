Vela: Ocean Race Europe conferma partnership con Virtual Regatta

L'edizione 2025 di The Ocean Race Europe vedrà la partecipazione dei migliori team Imoca in una competizione che attraversa l'Europa: partenza da Kiel (10 agosto), quindi tappe a Portsmouth (Regno Unito), Porto-Matosinhos (Portogallo, fly-by), Cartagena (Spagna), Nizza (Francia), Genova (Italia), per concludersi nel Mare Adriatico, nelle Bocche di Cattaro in Montenegro. La regata virtuale ripropone l'intero percorso, con meteo in tempo reale, classifiche live, premi digitali e la possibilità di sfidare amici o altri utenti scalando la classifica globale. "Siamo entusiasti di tornare a collaborare con The Ocean Race Europe", ha affermato Tom Gauthier, Managing Director di Virtual Regatta. "Questa regata rappresenta al meglio ciò che amano i nostri giocatori: energia, sfida e spirito di comunità. Siamo impazienti di vedere chi salirà sul podio, in mare e online". Ha aggiunto. La partecipazione al gioco è gratuita e aperta a tutti. Le iscrizioni per la Leg 1 sono già aperte: basta collegarsi su www.theoceanrace.com o direttamente su Virtual Regatta per salpare in tempo per la partenza di domenica 10 agosto da Kiel.