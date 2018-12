Mangiare bene per correre meglio

05/12/2018

Ogni volta che ci sediamo a tavola viviamo l’imperdibile occasione di difendere e alimentare la nostra salute, perché mangiando correttamente conserviamo l’equilibrio delle necessità di nutrizione del nostro corpo sotto sforzo. Ecco perché in ogni preparazione fisica, in ogni programmazione per un obiettivo agonistico, un corretto equilibrio nutrizionale può contribuire al miglioramento della performance.