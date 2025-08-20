Logo SportMediaset
L'EX ROSSONERO

Calabria, un "gladiatore" ad Atene: la presentazione del Panathinaikos è da brividi

Il terzino azzurro è stato presentato con un video nei luoghi iconici della capitale greca

20 Ago 2025 - 13:30
E' ufficialmente iniziata l'avventura di Davide Calabria al Panathinaikos e dopo la firma degli scorsi giorni, il club di Atene ha voluto omaggiare il calciatore italiano con un video da brividi girato nei luoghi storici e iconici della capitale greca. Calabria, dipinto come un gladiatore con la musica del celebre film in sottofondo e il claim "Ciò che facciamo in vita, riecheggia nell’eternità", si aggira tra templi e rovine: un benvenuto davvero trionfale per l'ex rossonero che si è legato al Pana fino al 2028. 

davide calabria
panathinaikos

