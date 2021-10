Luca Arrigoni e Cecilia Pedroni divorano il "Tartufo": Coppa Italia FISky verso il gran finale

SKYRUNNING

Sui sentieri dell'Appennino Tosco-Emiliano i due portacolori del team Autocogliati si impongono come da pronostico.

di

STEFANO GATTI

Luca Arrigoni e Cecilia Pedroni mettono a segno nel Tartufo Trailrunning di Calestano (Parma) l’ennesimo episodio vincente dell’eccezionale stagione di entrambi nella stagione della corsa sui sentieri. Entrambi portacolori del team Autocogliati, Pedroni e Arrigoni mettono in pratica al sicuro il successo nella classifica finale della Coppa Italia FISky (Federazione Italiana Skyrunning), quando al… traguardo manca solo la sesta ed ultima tappa.

Partita lo scorso 25 aprile dalla Sardegna con la Villacidro Skyrace, la competizione era proseguita alla fine di giugno la Grignetta Vertical (sopra Lecco) e poi nel cuore dell’estate con la GranSasso VK e la GranSasso Skyrace, in rapida sequenza tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. La classifica determinata dalla prova emiliana farà da premessa alla finalissima di domenica 24 ottobre: la Bellagio Skyrace. Un circuito di gare ben distribuite lungo la Penisola, insomma e quindi fedele alla sua denominazione. Anche pensando alla due prove cancellate: la Skyrace del Mammut in Abruzzo e la mitica “Maratona del Cielo-Sentiero 4 luglio) sulle Prealpi della Val Camonica, in Lombardia.

Arrigoni si è involato fin dal via verso la vittoria nella SkyMarathon da 52 chilometri e 2530 metri di dislivello positivo, chiudendo la prova in quattro ore, 31 minuti e 14 secondi. Da parte sua Cecilia Pedroni, atleta della nazionale Italiana Skyrunning, ha ugualmente confermato il pronostico al femminile, vincendo in sei ore, 2 minuti e 53 secondi, sfiorando la top ten assoluta (undicesima).

La gara è andata in scena sui sentieri di quell’Appennino Tosco-Emiliano che poco più di sei anni fa è stato dichiarato dall'UNESCO “Riserva MAB” (Man and the Biosphere). Si tratta di un importante riconoscimento che promuove e dimostra una relazione equilibrata fra la comunità e gli ecosistemi del territorio: fra l'Uomo e la Biosfera, appunto. Giunto alla sua quattordicesima edizione, già a partire dal proprio nome l’evento celebra una delle prelibatezze della Food Valley: il Tartufo di Fragno naturalmente, ma anche il Prosciutto di Parma, il Parmigiano-Reggiano ed il Vino dei Colli. Si tratta di un'occasione unica per correre nell'Appennino Parmense tra storia e natura, alla riscoperta di vecchie piste e sentieri. La corsa ha toccato luoghi di rara suggestione come le cime del Monte Sporno e del Montagnana, le guglie rocciose dei Salti del Diavolo, la Via degli Scalpellini e la Via Francigena, immersi nei colori autunnali di boschi cedui e prati stabili, dove la natura ha in parte ripreso il sopravvento sull’opera dell’uomo.

Tra gli uomini il secondo posto alle spalle di Arrigoni (recentemente diventato papà) se lo è aggiudicato Carlo Salvetti, staccato di 22 minuti e 30 secondi, mentre Luca Carrara è salito sul terzo gradino del podio . Per l'atleta di Skyrunning Adventure ASD finish time di quattro ore, 58 minuti e 38 secondi. Al quarto posto assoluto Davide Beduzzi, primo Under23 al traguardo. Al femminile Elena di Vittorio e Giulia Arcari - rispettivamente seconda e terza - hanno raggiunto Cecilia Pedroni sul podio.

Grande successo non solo per la prova regina valida per la Coppa Italia FISky, ma anche per le altre due distanze proposte dal comitato organizzatore: la Tartufo SkyTrail Découverte (17 chilometri, 930 metri D+) e la SkyTrail Monte Sporno da 28 chilometri di sviluppo e 1370 metri di dislivello positivo. Complice la luminosa giornata d’inizio autunno (ideale per rendere al massimo) e lo splendido scenario dell’Appennino Tosco-Emiliano, gli atleti al via della manifestazione hanno ampiamente superato la quota di trecento unità.

Nella 28K si sono imposti Alessio Gatti (Team Mud&Snow ASD)e Silvia Motta (Cittadella Parma 1592, 22esima assoluta). Alle loro spalle, Stefano Visconti e Massimo Gazzotti hanno completato il podio maschile, Samantha De Stefano e Jessica Malatesta quello femminile. Nella 17K invece successo di Alessio Vorti (Atletica Manara) davanti a Nicola Pizzorni ed all’U23 Gabriele De Biasi tra gli uomini. Sabrina Polito (Atletica Reggio, 13esima assoluta) ha invece avuto la meglio su Giulia Giordani e Dallendyshe Lusha tra le donne.