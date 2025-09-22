Longevity Run & Walk 5k a Monza21: il 28 settembre la corsa dedicata al benessere della persona

La 5K Longevity Run & Walk sarà un evento aperto a tutti con visite gratuite a cura dei cardiologi del Policlinico di Milano per promuovere la salute e la prevenzione cardiovascolare. Così il professore Stefano Carugo Direttore UOC Cardiologia Policlinico Milano: “Il rischio cardiovascolare è la probabilità di sviluppare in futuro una malattia del cuore o dei vasi sanguigni, come infarto o ictus, sulla base di fattori come età, sesso, diabete, ipertensione, colesterolo elevato, fumo e sedentarietà. L’Italia è il quart’ultimo Paese in Europa per attività fisica praticata, eppure allenarsi è alla portata di tutti: chi si muove vive di più. L’attività fisica è fondamentale, non ci sono età né scuse per rinunciare alla prevenzione: bastano almeno 7.000 passi al giorno per fare la differenza. Con il mio staff di Cardiologia del Policlinico di Milano saremo presenti per controllare i principali parametri cardiovascolari e dare consigli pratici su come mantenersi in salute. Seguite il vostro cuore: ascoltatelo e imparate a prendervene cura".