Coppa Italia, le probabili formazioni di Milan-Lecce

Allegri punta a "mini" turnover nella sfida contro il Lecce: diretta esclusiva su Italia 1 dalle 21

23 Set 2025 - 08:30

MILAN (3-5-2)
Terracciano; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. Panchina: Torriani, Pittarella, Gabbia, Odogu, Athekame, Estupinan, Modric, Loftus-Cheek. Pulisic, Balentien. All: Landucci (Allegri squalificato)

LECCE (4-3-3)
Fruchtl; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Morente. Panchina: Falcone, Samooja, Kouassi, Siebert, Gallo, Gorter, Ramadani, Kaba, Sala, Kovac, Pierotti, Stulic. All: Di Francesco

Arbitro: Tremolada
In tv: Italia 1 ore 21

