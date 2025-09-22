Benvenuti al Trail Grigne Sud: ottovolante vista lago d'inizio autunno

Una implacabile prova marathon e una corribile (ma non tutta) "mezza" per l'evento lecchese di fine settembredi Stefano Gatti
Conto alla rovescia prossimo allo zero per l’ottava edizione del Trail Grigne Sud 2025.Il lavoro di pulizia dei percorsi è ultimato, il balisaggio dei sentieri iniziato, Mandello del Lario si prepara ad accogliere i 450 partecipanti previsti al via sabato 27 settembre. Come di consueto, l’evento TGS si compone di due prove agonistiche che prenderanno il via dalle sponde del ramo lecchese del Lario e più precisamente dai Giardini Pubblici adiacenti a Piazza Giuseppe Garibaldi.
Sono ancora disponibili gli ultimi pettorali per entrambe le distanze: iscrizioni sulla pagina web dell'evento: www.trailgrignesud.it
TGS Extreme: 42 km e 3700 D+
Un tracciato tanto impegnativo quanto suggestivo sotto le pareti del Sasso Cavallo e del Sasso Carbonari.
Partenza ore 07:00
Numero di partecipanti max 150
TGS Sprint: 22 km e 1800 D+
Una linea frizzante, tutta da correre (o quasi!) con il temibile passaggio-chiave dello Zucco del Manavello.
Partenza ore 09:00
Numero di partecipanti max 300
Quest’anno il TGS Sprint sarà nona prova del Circuito Crazy Skyrunning Italy Cup. Una squadra di oltre centoventi volontari sarà al lavoro lungo i sentieri, nei punti di ristoro e a Mandello. Dal primo all’ultimo, tutti i finishers verranno accolti al traguardo dai nostri speaker e sarà festa con il meritato pasta party, la fresca birra del Birrificio Dulac e la zona massaggi per... rifare la convergenza dopo la fatica sui sentieri.
In coda alle due gare competitive partirà anche il TGS Intrepid, prova riservata ai ragazzi e alle ragazze con disabilità che si cimenteranno su un percorso di sei chilometri e 400 D+ in coppia con un accompagnatore. Si tratta di una iniziativa nata nel 2017 dalla collaborazione con la Sezione Arcobaleno della Polisportiva di Mandello del Lario, che da anni lavora e porta avanti attività sportive con gli atleti diversamente abili.
Per chi aspira alla prime posizioni in classifica, ecco i tempi record dei percorsi. In campo maschile detta legge a tutto campo il mandellese Lorenzo Beltrami. Il beniamino di casa vanta il primato della prova Extreme 2024 (cinque ore, 14 minuti e 56 secondi) e quello della prova Sprint (due ore, 14 minuti e 31 secondi).
Tra le donne, è della ceca Kristyna Cerna il crono dello scorso anno sull'Extreme (sei ore, 49 minuti e sei secondi), mentre resta nelle mani di Elisa Pallini quello dello Sprint realizzato dalla lecchese in due ore, 53 minuti e 10 secondi.
