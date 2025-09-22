Benvenuti al Trail Grigne Sud: ottovolante vista lago d'inizio autunno

Quest’anno il TGS Sprint sarà nona prova del Circuito Crazy Skyrunning Italy Cup. Una squadra di oltre centoventi volontari sarà al lavoro lungo i sentieri, nei punti di ristoro e a Mandello. Dal primo all’ultimo, tutti i finishers verranno accolti al traguardo dai nostri speaker e sarà festa con il meritato pasta party, la fresca birra del Birrificio Dulac e la zona massaggi per... rifare la convergenza dopo la fatica sui sentieri.