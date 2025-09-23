Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
A SAN SIRO

Coppa Italia, il Milan sfida il Lecce di Camarda per un posto agli ottavi

I rossoneri vogliono proseguire la propria striscia vincente nel match in programma alle 21, in diretta su Italia 1 

23 Set 2025 - 08:50
© Getty Images

© Getty Images

La Coppa Italia riprende torna sotto i riflettori e il grande protagonista è il Milan di Max Allegri, costretto a partire dal primo turno per i risultati dello scorso campionato. I rossoneri, dopo aver eliminato il Bari nel debutto stagionale, sfidano un altro club pugliese: c'è il Lecce dell'ex Camarda, sulla strada verso gli ottavi e l'incrocio potenziale con la Lazio, per una sfida in diretta su Italia. Max Allegri, che nel weekend affronterà il Napoli, programma il turnover.

MILAN-LECCE (h. 21)

Dopo aver sconfitto nettamente l'Udinese, portandosi a nove punti e mantenendosi a -3 dalla capolista, il Milan si rituffa in Coppa Italia. Per i rossoneri, costretti a partire dal primissimo turno e fuori dalle otto teste di serie, c'è un'altra sfida pugliese, dal sapore particolare. Di fronte c'è infatti il Lecce dell'ex Camarda, che dovrebbe giocare questa sfida da titolare. Il Milan ha vinto 2-0 lo scontro diretto in Serie A e vuole ripetersi, confermando la propria striscia vincente e regalandosi il duello contro la Lazio negli ottavi. Max Allegri sa di avere di fronte a sé un calendario decisamente complicato: Napoli (domenica) e Juventus prima della sosta, Fiorentina e Atalanta (col Pisa in mezzo) dopo lo stop per le Nazionali.

Quattro big match in cinque gare che obbligano a gestire le energie, vista la ridotta rosa rossonera e le assenze di Leao e Jashari. Allegri, che sconta un altro turno di squalifica, opterà dunque per il turnover. Dovrebbe esserci ancora Terracciano tra i pali (ma Maignan è recuperato), cambierà qualcosa in difesa con De Winter che scalpita: Gabbia è il candidato alla panchina, più di Pavlovic e Tomori

Ballottaggio sulla destra tra Saelemaekers e Athekame, col belga favorito, mentre sull'altra corsia dovrebbe giocare Bartesaghi. In mezzo viaggiano verso il riposo Modric e Loftus-Cheek, Fofana affiancherebbe Ricci e Rabiot. Davanti spazio per Nkunku, che dovrebbe debuttare da titolare al fianco di Gimenez.

Risponderà col 4-3-3 e andrà alla ricerca del primo successo stagionale il Lecce, già in grave crisi. Ampio il turnover per Di Francesco, soprattutto a centrocampo e in attacco. Possibile chance dall'inizio per Coulibaly (più di Kaba) ed Helgason con Berisha, sulle corsie Tete Morente e N'Dri affiancherebbero Camarda. Difesa confermata, con Gaspar-Tiago Gabriel e due novità: Ndaba sulla sinistra e non Gallo, Fruchtl in porta. Il Lecce non vince a San Siro dal 1997 e si trova di fronte una sfida titanica, anche perché la Coppa Italia non è una priorità, vista l'attuale situazione di classifica.

LE ALTRE SFIDE

La giornata della Coppa Italia partirà alle 17 con Cagliari-Frosinone, match molto atteso dai sardi. In palio c'è l'ottavo di finale contro il Napoli e Pisacane, pur facendo turnover con la probabile titolarità dell'ex Borrelli, sogna il tris di vittorie. I sardi, che vantano sette punti in Serie A, sono in ottima forma e sono la sorpresa del campionato. Otto punti in quattro gare di Serie B, invece, per il Frosinone che sogna l'impresa. Alle 18.30, invece, ecco l'altra sfida che coinvolge un club di Serie A. In campo scenderà l'Udinese, che ospiterà il Palermo al Bluenergy Stadium. Runjaic, reduce dal tonfo per 3-0 col Milan, vuole riscatto e vuole conquistarsi la sfida contro la Juventus. Anche i friulani dovrebbero affidarsi al turnover, ma il rischio c'è: i rosanero sono la capolista della Serie B con 10 punti, insieme a Modena e Cesena. Non vanno sottovalutati, dunque, vista anche la presenza in panchina di Pippo Inzaghi.
 

milan
coppa italia
lecce

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

01:02
Conte: "Da fuori arrivano missili..."

Conte: "Da fuori arrivano missili..."

03:08
Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

00:57
Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

01:39
SRV RULLO COPPA ITALIA CAGLIARI-FROSINONE E UDINESE-PALERMO 22/09 SRV

Coppa Italia show: la vigilia di Cagliari-Frosinone e Udinese-Palermo

01:15
SRV RULLO VIGILIA MILAN-LECCE - CHI GIOCA? 22/9 SRV

Domani Milan-Lecce: turnover Allegri, c'è Maignan

04:27
Pisacane: "Concentrazione alta"

Pisacane: "Concentrazione alta"

01:49
SRV RULLO JUVENTUS SENZA (NUOVI) ATTACCANTI (MUSICATO) 22/9 SRV

Juve, attacco a metà: dove sono David e Openda?

01:27
SRV RULLO POST DERBY ROMA GODE - LAZIO TREMA 22/9

Capitale a due facce: Gasperini sogna, Lazio in piena crisi

01:37
SRV RULLO BUFERA SAN SIRO (AGGIORNATO) 22/9 SRV

San Siro, futuro in bilico: Inter e Milan sempre più verso l'addio

01:48
SRV RULLO INTER COSA VA E COSA NO - POST SASSUOLO (MUSICATO) 22/9 SRV

Inter alti e bassi: Chivu respira tra gioco e sofferenza

01:31
DICH PISACANE PRE FROSINONE DICH

Pisacane pre Frosinone: "Niente cali di concentrazione"

02:40
Allegri: "Vincere per trovare continuità"

Allegri: "Vincere per trovare continuità"

00:31
Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

01:49
Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

I più visti di Calcio

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

SRV RULLO VIGILIA MILAN-LECCE - CHI GIOCA? 22/9 SRV

Domani Milan-Lecce: turnover Allegri, c'è Maignan

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:40
Napoli-Pisa, De Bruyne rischia il rigore: rabbia dei toscani
09:40
Pallone d'Oro, le congratulazioni di Messi a Dembélé
23:56
Pisa, Gilardino: "Orgoglioso dei miei. Episodi? Tutti a favore del Napoli"
23:36
Napoli, risentimento alla coscia sinistra per Buongiorno. Milan a rischio?
23:25
Serie C, Potenza senza tifosi a Siracusa