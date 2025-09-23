Coppa Italia, il Milan sfida il Lecce di Camarda per un posto agli ottavi

Risponderà col 4-3-3 e andrà alla ricerca del primo successo stagionale il Lecce, già in grave crisi. Ampio il turnover per Di Francesco, soprattutto a centrocampo e in attacco. Possibile chance dall'inizio per Coulibaly (più di Kaba) ed Helgason con Berisha, sulle corsie Tete Morente e N'Dri affiancherebbero Camarda. Difesa confermata, con Gaspar-Tiago Gabriel e due novità: Ndaba sulla sinistra e non Gallo, Fruchtl in porta. Il Lecce non vince a San Siro dal 1997 e si trova di fronte una sfida titanica, anche perché la Coppa Italia non è una priorità, vista l'attuale situazione di classifica.