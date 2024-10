Lago Santo Sky: Modena di gran... Carrara nella Skyrace, Calzolari su Cugnetto tra le donne

Successo locale (nel senso del Team Mud And Snow, ma non solo) anche in una quasi altrettanto combattuta gara-donne, contraddistinta dal duello tra l’atleta di casa Dinahlee Calzolari (ambassador The North Face) e la top runner valdostana del Team SCARPA Marina Cugnetto, con la prima a prevalere di quattro soli secondi al termine di una sfida tiratissima ed incerta fino alla “schuss” finale, che la vincitrice ha portato a termine in tre ore, 51 minuti e sei secondi. Oltre a dividerle nell'ordine d'arrivo di genere, i "fatali" quattro secondi di cui sopra hanno fatto la differenza tra la top ten della classifica assoluta (arpionata dalla vincitrice) e la sua... immediata periferia (undicesima posizione per Cugnetto). A sigillare senza troppi patemi il podio è stata Giulia Botti (due gradini del podio su tre per Mud And Snow), al traguardo con un ritardo di un quarto d’ora abbondante dalle prime due (ventitreesima di una classifica generale da 149 finishers), ma con quasi undici di vantaggio sulla quarta classificata Raffaella Tempesta di Live Your Mountain, mentre Laura Prampolini ha fatto tre su cinque per Mud And Snow nella top five.