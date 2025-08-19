Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, Nazionale: Tonut lascia raduno per infortunio, niente Europei

19 Ago 2025 - 15:51
© Getty Images

© Getty Images

Il cestista azzurro Stefano Tonut è stato autorizzato a lasciare il raduno a causa di una distrazione muscolare al gemello mediale della gamba destra. I tempi di recupero non consentono all'atleta di prendere parte a Eurobasket 2025. "Stefano è un esempio di dedizione e attaccamento alla Maglia della Nazionale. Dopo Bologna ha voluto ad ogni costo rimanere con noi per provare a recuperare in tempo per l'Europeo. La sua forza di volontà è commovente ma le tempistiche sono crudeli. Purtroppo, è costretto a rinunciare a questo suo sogno e a malincuore anche noi siamo costretti a rinunciare a lui. Siamo sinceramente dispiaciuti", ha detto il ct Gianmarco Pozzecco. Il gruppo azzurro si sta allenando al Centro di Preparazione Olimpica nella Capitale in attesa di partire, il 20 agosto, per Atene, sede delle ultime due amichevoli di questa estate contro Lettonia (21 agosto, 19 italiane) e Grecia (22 agosto, 19 italiane).

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:15
Conor McGregor come Diego: palleggi al Maradona

Conor McGregor come Diego: palleggi al Maradona

00:10
Quando riesci a fare un selfie con CR7

Quando riesci a fare un selfie con CR7

00:32
Valverde, che botta!

Valverde, che botta!

00:31
Il Modena depone i fiori per il "Grande Torino"

Il Modena depone i fiori per il "Grande Torino"

00:35
Il duro allenamento di Lamine Yamal: flessioni in palestra

Il duro allenamento di Lamine Yamal: flessioni in palestra

00:28
Calha ha un "nuovo" gioiello: "Amo questa macchina"

Calha ha un "nuovo" gioiello: "Amo questa macchina"

00:30
Invasione di campo per un abbraccio di Mbappé

Invasione di campo per un abbraccio di Mbappé

00:23
Santos umiliato: Neymar esce in lacrime

Santos umiliato: Neymar esce in lacrime

00:51
Neymar sta per calciare...ma finisce con la faccia a terra

Neymar sta per calciare...ma finisce con la faccia a terra

00:57
Sinner festa a sorpresa a Cincinnati

Sinner festa a sorpresa a Cincinnati

00:15
Conor McGregor come Diego: palleggi al Maradona

Conor McGregor come Diego: palleggi al Maradona

I più visti

Sinner festa a sorpresa a Cincinnati

Sinner festa a sorpresa a Cincinnati

Calha ha un "nuovo" gioiello: "Amo questa macchina"

Calha ha un "nuovo" gioiello: "Amo questa macchina"

Neymar sta per calciare...ma finisce con la faccia a terra

Neymar sta per calciare...ma finisce con la faccia a terra

Il ricordo del Wolverhampton per Diogo Jota

Il ricordo del Wolverhampton per Diogo Jota

Santos umiliato: Neymar esce in lacrime

Santos umiliato: Neymar esce in lacrime

Il duro allenamento di Lamine Yamal: flessioni in palestra

Il duro allenamento di Lamine Yamal: flessioni in palestra

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:48
Sinner tranquillizza tutti dopo il malore: "Un paio di giorni di riposo prima di tornare al lavoro"
17:36
Sassuolo: pazza idea Matic, contatti con il centrocampista svincolato
Juanlu Sanchez
17:23
Il Napoli prova a chiudere anche il colpo Juanlu Sanchez: affare da 18 milioni
17:19
Donadoni: "Modric può fare la differenza in Serie A anche a 40 anni"
A metà luglio, dopo aver saputo dall'entourage che esiste una promessa per liberarlo, l'Inter trova una bozza accordo con Lookman: quadriennale da 4,5 milioni di euro più bonus.
17:15
Offerte rifiutate, fuga all'estero e poi trattativa naufragata: le tappe della vicenda Lookman