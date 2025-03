La vetta è solo metà strada: Resegup 2025, appuntamento a fine primavera

A condurre la presentazione lecchese dell'ultimo giorno di febbraio è stato Paolo Sala, presidente del comitato organizzatore 2Slow, che ha illustrato i dettagli tecnici della competizione, a partire dal percorso, confermato rispetto alle ultime edizioni di una gara che è molto più di questo e - attraverso l'impegno dei suoi ideatori - rappresenta un biglietto da visita per Lecco e il suo territorio, teatro d'operazioni della Resegup e di diverse altre manifestazioni di corsa in natura lungo tutto il corso dell'anno. Facile, anzi scontato prevedere il sold out nel giro di pochi giorni e magari di poche ore, come era la regola in epoca pre-Covid.