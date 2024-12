La Thuile Trail 2025: regalatevi l'estate più wild di tutte!

Prima di cavalcare come stambecchi le creste e di lanciarsi come lepri giù per le discese, tocca essere... leoni della tastiera, ma non certo nell'accezione negativa di quest'ultimo modo di dire! Sì perché la campagna iscrizioni di La Thuile Trail corre velocissima online e non si può restare indietro. Dopo il grande successo registrato nel cuore della scorsa estate con la partecipazione record di quasi novecento atleti (tutto esaurito per due delle tre gare in locandina), il comitato organizzatore di Hey Team SSD arl lancia la nona edizione, in calendario sabato 26 luglio 2025 al cospetto del massiccio del Rutor che sbarra alla sua testata il Vallone di La Thuile con il suo spettacolare ghiacciaio e sui sentieri e le creste del versante wild del Monte Bianco. La proposta agonistica dell’evento LTT offre le tre distanze classiche Trail, Marathon e Ultra in grado di incontrare ambizioni e possibilità di trail e skyrunners a trececentosessanta gradi. L’ottava edizione andata in scena sabato 27 luglio scorso ha accolto runners d’alta quota provenienti da una trentina di nazionalità, a sottolineare la crescente reputazione internazionale di La Thuile Trail. Per il 2025 gli organizzatori puntano ad una partecipazione ancora pù vasta e qualificata dall’Italia e dall’estero.