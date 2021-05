La terza edizione del Chianti Ultra Trail è “sold out”: mille atleti al via  

TRAILRUNNING

Al via del suggestivo appuntamento toscano anche i vincitori della prova “lunga” del 2019, l’ultima prima della sosta forzata dello scorso anno.

di

STEFANO GATTI

Arrivano da tutta Europa e sono pronti a sfidarsi in quella che è considerata una delle gare più suggestive a livello internazionale: torna sabato 15 maggio il Chianti Ultra Trail, una sfida tra fatica e... gusto che ripercorre le storiche strade bianche toscane, tra le vigne di uno dei vini più famosi nel mondo. Luca Manfredi Negri (vincitore due anni fa della 73K del CUT), Fabio Di Giacomo ed il francese Kevin Vermeulen tra gli uomini, Giulia Vinco e la spagnola Angels Lobera (prima nella “lunga 2019) tra le donne sono solo alcuni dei top runners al via nella terza edizione della prova toscana.

Il Chianti Storico, le sue vigne, i suoi sentieri, i castelli e i borghi medievali faranno da cornice alla terza edizione del Chianti Ultra Trail, una delle più seducenti competizioni di endurance in Italia. In questo pezzo di Toscana ancora autentica che si estende tra i comuni di Radda, Gaiole e Castellina, saranno un migliaio gli atleti – di trenta diverse nazionalità - che si sfideranno nelle quattro differenti gare, tutte con partenza da Radda in Chianti. Per gli amanti delle prove ultra c’è la 73 chilometri CUT da 2700 metri di dislivello positivo. Per i… maratoneti la 42K CMT (1400m D+). A chi punta invece a gare più brevi e veloci gli organizzatori propongono la 20K CHT (800m D+) e la 15K CST (550m D+). Lo scenario delle quattro prove è fatto di vigneti a perdita d’occhio, storiche strade bianche (molte delle quali private e aperte esclusivamente per l’evento) e località quali il bosco di Monte San Michele (il punto più alto del tracciato), senza dimenticare l’attraversamento dei borghi storici di Pieve di San Giusto, Vistarenni e Volpaia. Per i partecipanti sarà l’occasione di poter godere di scorci inusuali su panorami rinascimentali e di conoscere alcune tra le più note cantine che danno vita ad uno dei vini più famosi al mondo.

Da quest’anno la gara rientra tra gli eventi di interesse nazionale per il CONI, riconoscimento che ha permesso agli organizzatori di poter lavorare sulla realizzazione dell’evento, nel rispetto di tutte le misure anti-covid stabilite dal Comitato, tra le quali partenze contingentate, obbligo di indossare la mascherina fino a cinquecento metri dopo la partenza e accessi scaglionati ai ristori. E come ogni anno il Chianti Ultra Trail assegnerà punti per il prestigioso UTMB di Chamonix-Mont-Blanc, edizione 2022. I punti verranno assegnati ai finisher della 20K (1 punto), della 42K (2 punti) e a quelli della 73K (3 punti). Tutte le info su www.chiantiultratrail.com. Per la terza edizione consecutiva, il gran numero di richieste pervenute ha mandato sold out le iscrizioni con un mese di anticipo, costringendo lo staff a creare una lunga lista di attesa, per recuperare gli atleti momentaneamente rimasti "ai box", nel caso di eventuali defezioni.

Da sempre Chianti Ultra Trail svolge il ruolo di promotore dello sviluppo di un piano sentieristico del Chianti Storico e con esso di promozione e preservazione del territorio. Fortemente sostenuto dagli organizzatori poi un messaggio di tutela dell’ambiente, che trova realizzazione pratica nel divieto assoluto di gettare rifiuti lungo il percorso (pena la squalifica) e ristori nei quali i bicchieri in plastica sono stati sostituiti da materiali ecosostenibili. Tra le novità di quest’anno l’ingresso di un nuovo sponsor - EthicSport - brand italiano leader nell’integrazione sportiva, nato per soddisfare le esigenze nutrizionali di tutti gli atleti - i professionisti come gli amatori - e di creare maggiore consapevolezza sulle problematiche alimentari nella pratica sportiva. EthicSport si affianca a New Balance, che accompagna l’evento dal 2019 ed allo sponsor tecnico Nencini Sport, realtà nota nel mondo dell’abbigliamento sportivo.

Tutto il weekend sarà poi accompagnato dall’Ultra Wine, una serie di appuntamenti per conoscere il mondo del Chianti: tra visite con degustazioni alle storiche cantine, percorsi sensoriali e museali, introduzioni all’arte del sommelier e - nel rispetto delle regole anti-Covid - cene a buffet all’aperto, tutto su prenotazione per consentire la fruizione in totale sicurezza.