L'economia del gesto sportivo: fra genetica e tecnica di corsa

23/01/2019

I parametri che migliorano la performance

L’economia di corsa è in gran parte predeterminata e dipende dalla nostra struttura fisica e da alcune caratteristiche delle fibre muscolari. Anche gli anni di allenamento che abbiamo alle spalle, i chilometri percorsi, l’abitudine a svolgere prove ripetute e alcune caratteristiche legate al posto in cui ci si allena, come la presenza di percorsi ondulati o l’allenamento in quota, possono in parte incidere su questo fattore.

Se per molti di questi si tratta di parametri innati o migliorabili solo grazie ad anni o decenni di allenamento, non è il caso di disperarsi! Esistono anche altri parametri più immediati che possano influenzare la nostra economia di corsa e migliorare la nostra performance: cadenza, tempi di contatto del piede col terreno e oscillazione verticale.